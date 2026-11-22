trato digno imss Dalia Gabriela Sánchez Mijangos, de seguridad de la Clínica de Mama Condesa del IMSS, ha recibido siete insignias, es decir, reconocimientos de derechohabientes por el buen trato y atención que brinda a quienes la necesitan

Al llegar a la Clínica de Mama Condesa del IMSS, la primera persona que recibe a la derechohabiencia es Dalia Gabriela Sánchez Mijangos, elemento de seguridad, quien ha aprendido que una sonrisa y un buenos días, es la mejor forma de iniciar el día.

Como parte de la estrategia “12 acciones en 120 días”, implementada en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Dalia ha aprendió la importancia de un buen trato a quienes acuden a atención médica.

En entrevista con Crónica, compara que cuando llevaba a su mamá a sus citas médicas y el personal de seguridad de manera brusca daba indicaciones: “¡esa cobija que trae no pasa!” o,“esa manzana que trae tampoco pasa”, repite las frases como si hubiera sido ayer, y ya han pasado siete años de que su mamá trascendió.

“Yo les explicaba que mi mamá era diabética, que necesitaba comer, o que la cobija era porque adentro hacía mucho frío.... El trato a mi mamá y otros pacientes me sensibilizó mucho, y por eso hoy trato todos los días de dar lo mejor de mí a los demás”.

atención y servicio Dalia Gabriela Sánchez, seguridad de la Clínica de Mama Condesa del IMSS, sabe que el trato digno a los derechohabientes comienza con un "buenos días, en qué le puedo ayudar"

UN BUENOS DÍAS A TODOS, PARA COMENZAR

Dalia inicia el día a las 4 de la madrugada, se prepararse algo de comer y sale de su casa en la localidad Cuatro Vientos, en el municipio de Ixtapaluca, estado de México, rumbo al trabajo.

Pese a que el viaje es largo, la jefa de turno llega con toda la actitud, a regalar sonrisas, un buenos días, en qué puedo ayudarle, para aligerarles la estancia a las derechohabientes, porque asegura, “una sonrisa no significa que no estoy haciendo mi trabajo, sí estoy cumpliendo y transmito un poquito de alegría a los demás”.

En la Clínica de Mama, en donde trabaja desde hace dos años, hay una importante afluencia de derechohabientes. Al día se hacen en promedio 110 mastografías, más de 20 estudios de ultrasonido y tomas de biopsia.

Para ello se cuenta con ocho médicos con Alta Especialidad y 13 Técnicos con capacitación y adiestramiento en mastografía, apoyados además de tres equipos de ultrasonido de Alta Gama, tres mastógrafos y un equipo de alta tecnología “EnCor”, que de forma automatizada obtiene en una sola incisión hasta 12 cortes brindando a las pacientes una biopsia de mínima invasión.

Capacitación en el buen trato Los constantes cursos de capacitacion en el Buen Trato del IMSS, han hecho de Dalia Gabriela una persona amable y atenta con quienes acuden a la Clínica de Mama Condesa

SUS HIJOS Y SU PAREJA, ORGULLOSOS DE LA MUJER QUE ES

La joven madre de 39 años, tiene dos jovencitas Viviana de 21, Arantza de 18 años y Aarón de 20 años, comparte con ellos y con su pareja, Elder, sus triunfos laborales y las siete insignias que ha obtenido por su buen desempeño.

Orgullosa de la familia que ha formado, y al lado de su pareja Elder, quien confiesa, trabaja en el área de crematorios del instituto, comparte el gran motivo de alegría que sus hijos le digan “que siempre han estado muy orgullosos de mí y me han pedido que nunca cambie y que siga siendo así, amable en mi trato con la gente, es la mejor recompensa para mi”.

Cada insignia es un comentario que derechohabientes dejan por escrito, en reconocimiento al buen trato y atención que recibieron.

MI PRIMER INSIGNIA ME HIZO SENTIR COMO PAVO REAL

Con emoción Dalia relata que su primera insignia la hizo sentir “como un pavorreal”, al saber que su buen trato iba a ser reconocido, aunque, advierte, “si me dio miedo, cuando la derechohabiente me pidió mi nombre, pensé: se va a quejar, ¿en qué me equivoqué?, ¡quizá le contesté feo sin darme cuenta!”

Antes de retirarse la derechohabiente me dijo que nunca se imaginó la buena atención que le di y que soy una persona de buen corazón, me dijo que Dios me bendiga y que siempre siguiera con mi atención porque eso le dio mucha seguridad a ella para poder entrar tranquila a la clínica.

Con siete insignias, Dalia Gabriela no siente más que orgullo de saber que sus cursos de capacitación en el Trato Digno están dando resultado, y siente la gran satisfacción de que los demás reconocen su trabajo “que a lo mejor yo misma no me había dado cuenta, que soy amable”.

NO SABEMOS QUÉ ESTÁ VIVIENDO CADA PACIENTE

Con los cursos de capacitación, tres al año, como Agente de Trato Digno le ha permitido desarrollar las habilidades para atender de la mejor manera diferentes escenarios, a saber qué deben y qué no deben hacer con la derechohabiencia, cómo saber conducirse, cómo dirigirse a la gente o atender sus peticiones.

Siempre trato de pensar cómo se puede estar sintiendo una paciente, quizá la preocupación por el resultado de su estudio y nosotros hemos aprendido es debemos ser sensibles, en cumplimiento al decálogo del Buen Trato tanto hacia todos los derechohabientes y compañeros de trabajo.

A la salida, Delia despide a todos con un: “hasta luego, que tenga bonito día”, sus palabras siempre encuentran una respuesta inmediata: “que también tenga un bonito día”, lo que le alegra el día, que se vuelve aún mejor, externa, luego de que todas las mañanas, al despertar da gracias a Dios por la bendición de poder disfrutar un día más.