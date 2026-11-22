Decomiso localidad de Paso Coyote, en Tierra Blanca, Veracruz

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano aseguraron 38.805 kilogramos de una sustancia con características de metanfetamina durante un operativo de reconocimiento terrestre en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz.

De acuerdo con la información difundida por la dependencia a través de sus redes sociales, las acciones se realizaron el 21 de noviembre de 2026 en la localidad de Paso Coyote, donde el personal de ambas instituciones localizó el narcótico junto con diversos objetos presuntamente relacionados con actividades delictivas.

Además de la sustancia, los elementos federales decomisaron un cargador, 44 cartuchos, dos chalecos tácticos y un vehículo. La Defensa señaló que los indicios asegurados estarían presuntamente vinculados con la organización delictiva del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El operativo formó parte de las labores de reconocimiento terrestre realizadas por las fuerzas federales en esta zona de Veracruz, donde la localización de estos materiales permitió retirar de circulación una cantidad de droga que, de acuerdo con la dependencia, estaba relacionada con las actividades de dicho grupo criminal.

La Secretaría de la Defensa Nacional calculó que el aseguramiento representa una afectación económica aproximada de 10.7 millones de pesos para la organización delictiva, debido al decomiso de la sustancia y los demás objetos localizados durante la intervención.

La dependencia indicó que este tipo de acciones busca disminuir las capacidades operativas y logísticas de los grupos criminales, al impedir que mantengan disponibles recursos y materiales para el desarrollo de sus actividades.

Asimismo, destacó que retirar este tipo de sustancias de circulación evita que lleguen a las calles y puedan ser distribuidas, como parte de las acciones de las fuerzas federales para combatir las actividades de las organizaciones delictivas.

FGR investigará los objetos asegurados

Tras el operativo, todos los indicios quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), en su sede ubicada en Tierra Blanca, Veracruz, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes.

La autoridad ministerial deberá realizar las diligencias necesarias sobre la sustancia con características de metanfetamina, el cargador, los 44 cartuchos, los dos chalecos tácticos y el vehículo decomisado.

La Defensa no informó sobre personas detenidas durante estas acciones ni proporcionó detalles adicionales sobre el sitio específico donde fueron encontrados los objetos. El aseguramiento se suma a las labores de reconocimiento realizadas por personal del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en la entidad.