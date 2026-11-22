La pobreza, sequía y falta de oportunidades han obligado a agricultores de estados del sur del país a migrar a estados del norte (Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas.)

Éxodo agrícola interno en México — La pobre rentabilidad del campo en estados del sur del país, la sequía, la crisis hídrica, bajos ingresos rurales y la inseguridad, han obligado al desplazamiento de agricultores de varias entidades que apuntan como destino entidades del norte, principalmente a tierras agroindustriales de Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Baja California, donde buscan mejores oportunidades.

Aunque la migración agrícola en el país es un fenómeno que data de hace décadas, derivado principalmente por el abandono de las autoridades y el rezago económico, lo que ha marcado un desplazamiento de familias completas, en la actualidad este problema se sigue presentando, pese a la implementación de programas sociales.

El desplazamiento de agricultores de estados del sur lo encabezan indígenas de alta marginación de Guerrero, principalmente de la Montaña y la Costa Chica; de Oaxaca, de la zona Mixteca y Valles Centrales; y de Chiapas,en su mayoría de los Altos y de la Selva.

Reportes de organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, destacan que las familias que buscan mejores oportunidades de trabajo son originarios de municipios como Tlapa de Comonfort, Metlatónoc, Cochoapa el Grande y Chilapa, en Guerrero; de San Juan Mixtepec y Santiago Juxtlahuaca, en Oaxaca, donde uno de los factores que los han obligado a dejar sus tierras son la sequía, el insuficiente apoyo de las autoridades para hacer más rentable el cultivo del campo en sus comunidades.

Indígenas de alta marginación de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, los que en su mayoría han dejado sus lugares de origen en busca de mejores oportunidades (Archivo)

FAMILIAS

Estimaciones de organizaciones que monitorean el desplazamiento de agricultores y campesinos, como el Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública (CECIG) y la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, señalan que cientos de miles de familias completas participan en esta migración, dado que de los cerca de 2.3 millones de jornaleros en el país, entre 30 al 40 por ciento viajan acompañados por todo su núcleo familiar.

Aunque no existe un registro oficial sobre campesinos que han migrado del sur al norte del país en lo que va del 2026, debido a la falta de un padrón unificado, monitoreos regionales reportan focos críticos en la Montaña de Guerrero, donde reportes señalan salidas superiores a los 13,000 jornaleros en ciclos anuales.

LOS DESTINOS

Asimismo, refieren que los principales destinos agroindustriales se concentran en Culiacán y Guasave en Sinaloa; San Quintín, en Baja California; la Costa de Hermosillo y Caborca, en Sonora; y diversas regiones de Chihuahua. En estas zonas los trabajadores se emplean para la cosecha de hortalizas, frutas y cultivos de exportación, enfrentando a menudo condiciones de alta exigencia física, vivienda precaria y escasez de agua.

Familias completas han dejado sus hogares para buscar mejoras en zonas agroindustriales en el norte del país (Archivo)

Las organizaciones reportan que el desplazamiento de estas personas no solo los aleja de sus lugares de origen, sino que también fractura el desarrollo y estabilidad de la familia, ya que al salir con sus hijos, los niños, niñas y jóvenes se ven forzados a dejar la escuela y su entorno, por lo que al llegar a otras regiones deben empezar de cero y enfrentar condiciones de vulnerabilidad.

Especialistas refieren que este fenómeno migratorio interno se agrava debido a problemas como el cambio climático, las sequías y la violencia, además de que persiste la desigualdad regional, en parte por falta de inversión productiva en zonas rurales y la continua dependencia de mano de obra barata para exportación.

INVERSIÓN

Organizaciones que monitorean la migración de campesinos del sur hacia el norte, refieren que para frenar este desplazamiento se necesita invertir en infraestructura de riego tecnificado, en cadenas de comercialización sin intermediarios y caminos rurales eficientes que hagan rentable el campo local durante todo el año.

Asimismo, apuntan que debe haber más acceso a créditos accesibles, seguros contra desastres climáticos y agroindustria regional de transformación que genere empleos estables en las propias comunidades del sur del país.

PROGRAMAS

La Federación ha realizado inversiones en estados del sur a través de programas como Sembrando Vida, Producción para el Bienestar, Fertilizantes para el Bienestar y Precios de Garantía, que ofrecen transferencias directas e insumos básicos a pequeños productores. Sin embargo, organizaciones agrícolas advierten que estos subsidios amortiguan esta crisis de manera temporal, pero no frena el éxodo de familias completas, debido a falta de inversión para infraestructura hídrica y financiamiento comercial para lograr rentabilidad en sus lugares de origen.

PROGRAMAS

El Gobierno Federal ha implementado acciones de formalización laboral como la plataforma digital Velagro, que es el sistema de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) que gestiona y emite el Certificado Laboral para la Agroexportación (CLA), con el fin de garantizar seguridad social de los jornaleros, además de ofrecer apoyo económico, becas y módulos itinerantes de atención.

Sin embargo, organizaciones civiles y los propios campesinos apuntan que estas acciones son insuficientes, además de que acusan abandono institucional y falta de estrategias productivas permanentes en sus comunidades de origen para evitar estas migraciones por pobreza y sequías

La Crónica de Hoy 2026