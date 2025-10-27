Hombres maltratan a perro con whisky; Samuel García ya los tiene en la mira Después de viralizarse un video donde obligan a un perro a consumir alcohol, Samuel García ordena sancionar a los involucrados en el video. (@samuel_garcias)

Después de viralizarse un video donde se muestra a tres personas que sujetan a un perro para obligarlo a beber alcohol. El gobernador del Estado de Nuevo León, Samuel García, afirma que ordenó la clausura del lugar donde sucedieron los hechos y la sanción contundente a los involucrados.

En el video que estuvo circulando por redes sociales, se muestra a tres hombres sujetando a un perro para obligarlo a beber desde una botella de whisky, mientras que se evidencia que ellos mismos se encuentran bajo los efectos del alcohol. Los hechos sucedieron en el municipio Aramberri, Nuevo León.

Luego de que se popularizó el video, el gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García, subió a sus redes sociales un video condenando los hechos y comentando que se les había dado aviso a la dependencia de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León, además de la nueva División Ambiental.

De acuerdo con Samuel García, se procedería con la clausura del lugar, así como una sanción penal contundente para los agresores, mencionando que iría con “todo el peso de la ley”.

TODO EL PESO DE LA LEY PARA CASTIGAR A QUIEN MALTRATE A LOS ANIMALES DE NUEVO LEÓN.



Ya notificamos a Parques y Vida Silvestre de Nuevo León y a la nueva División Ambiental para atender inmediatamente el caso, clausurar el negocio y sancionar a los presuntos sujetos que obligaron… pic.twitter.com/0vtHHl0MtM — Samuel García (@samuel_garcias) October 27, 2025

Reformas en la ley de Nuevo León contra el maltrato animal

Después de anunciar las sanciones para quienes maltrataron al perro en el video viral, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció nuevas reformas en el Código Penal para aquellas personas que maltraten a un animal.

En sus redes sociales, el gobernador publicó que se reunió con el Secretario General de Gobierno Miguel Ángel Flores Serna para incrementar las sanciones en casos de maltrato animal.

De acuerdo con lo publicado, la reforma que se realizó al Codigo Penal fue para que se paguen hasta 9 años de prisión en caso de reincidencia en delitos ambientales y maltrato animal.

Asimismo, se busca incrementar las sanciones y penas de cárcel para quien grabe y publique estos casos de crueldad, y aún más si hay presencia de niños y adolescentes.

Finalmente, acompañado de su video con las nuevas reformas, el gobernador declara lo siguiente: “Tengan por seguro que aquí en Nuevo León el que se meta con un animal VA A LA CÁRCEL. ”