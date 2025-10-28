Reprueba Amacarga estrangulamiento de vías de comunicación con bloqueos carreteros

Bloqueos carreteros afectan varias actividades económicas en el país (Fernando Carranza García/Cuartoscuro)

Cierre de vialidades — “Los retrasos que genera la paralización del transporte (como los bloqueos ocurridos en los últimos días), impactan directamente en los costos de distribución y entrega de productos diversos, frenan el abasto nacional y dañan a las exportaciones del país que hoy en día son el único motor de la economía que se mantiene con un buen ritmo de actividad, además de las importaciones”, destacó la presidenta de la Asociación Mexicana de Agentes de Carga (Amacarga), Eva María Muñoz.

La representante del gremio de agentes de carga y las más de 450 empresas logísticas que la integran, expresó su preocupación y malestar por las afectaciones que provocan los cierres de las principales vialidades en múltiples ciudades y en las vías de comunicación del país.

Eva María Muñoz destacó que Amacarga reconoce el legítimo derecho a la libre manifestación y defensa de los intereses de los sectores involucrados en este movimiento, pero es inaceptable que dañen a otras actividades económicas del país con el estrangulamiento de las vías de comunicación.

Sin quitar el dedo del renglón, la presidenta de la Asociación Mexicana de Agentes de Carga apuntó que rechaza categóricamente estos métodos de presión que lesionan a terceras personas, empresas y sectores, por lo que hizo un respetuoso llamado a las autoridades federales y estatales a buscar una pronta solución para restablecer el transporte de todo tipo de productos dentro del país y hacia los puntos de distribución para los mercados internacionales.

En este contexto, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que este martes se cumplieron más de 24 horas de bloqueos en 31 carreteras de al menos siete estados del país, 11 sobre el cierre de carreteras en diferentes estados del país, en demanda de un mejor precio por tonelada de maíz blanco.

