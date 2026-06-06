Gobierno federal mantiene diálogo con la CNTE y llama a concluir protestas

El Gobierno de México informó que continúa trabajando con las distintas representaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para alcanzar acuerdos que beneficien al sistema educativo nacional y atiendan las principales demandas del magisterio.

Durante una reunión realizada este viernes, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, señaló que las mesas de diálogo han permanecido abiertas durante toda la semana con el objetivo de construir soluciones mediante el consenso y la negociación.

El funcionario destacó que una de las principales propuestas del gobierno está relacionada con la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), una demanda histórica de la CNTE y un compromiso de campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Mario Delgado explicó que existe una ruta de trabajo definida para presentar una iniciativa de reforma durante el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión. El objetivo es crear un nuevo esquema que garantice los derechos laborales del magisterio, fortalezca la transparencia en los procesos de ingreso y promoción, y elimine prácticas como el favoritismo, el nepotismo y la corrupción.

Asimismo, indicó que esta reforma buscará otorgar mayor certeza a la trayectoria profesional de las maestras y maestros, tomando en cuenta la opinión del personal docente de todo el país mediante consultas escuela por escuela.

El secretario afirmó que, de concretarse, se trataría de un hecho histórico en la relación entre el Estado mexicano y el magisterio nacional, ya que permitiría construir un nuevo modelo basado en la participación directa de los docentes.

Otro de los temas centrales abordados durante las negociaciones es la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007. Sobre este punto, el director general del ISSSTE, Martí Batres, reconoció que la abrogación total de dicha legislación representa un desafío financiero considerable.

Batres explicó que revertir completamente el sistema actual requeriría recursos equivalentes a 20 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), debido a que desde 2007 dejó de operar el esquema solidario de pensiones para los trabajadores al servicio del Estado.

No obstante, señaló que el gobierno ha planteado alternativas para mejorar las condiciones de retiro de los trabajadores. Entre ellas destaca la creación de una aseguradora pública que operaría de manera coordinada con PensionISSSTE, con el propósito de fortalecer las opciones públicas dentro del sistema de cuentas individuales.

De acuerdo con el funcionario, PensionISSSTE ya cuenta con las comisiones más bajas del mercado y la nueva aseguradora pública buscaría mantener costos reducidos para que una mayor parte de los recursos se refleje en mejores pensiones para los trabajadores.

Además, destacó que quienes decidan mantener sus recursos en estas instituciones públicas no tendrían que destinar dinero a bancos o administradoras privadas, lo que representaría un avance importante para el sistema pensionario.

Las autoridades también recordaron que durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador se impulsaron reformas para disminuir las comisiones cobradas por las afores, lo que permitió que aproximadamente 175 mil millones de pesos permanecieran en las cuentas de los trabajadores.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que existen propuestas concretas tanto para el sistema de promoción docente como para el tema de las pensiones. Por ello, hizo un llamado a la CNTE para concluir las movilizaciones y evitar mayores afectaciones a estudiantes, trabajadores, comerciantes y visitantes del Centro Histórico de la Ciudad de México, especialmente cuando el ciclo escolar se encuentra próximo a concluir.