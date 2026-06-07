Coonflicto en ejido de Chimalhuacán por cesión de terreno; un herido de bala

La cesión de un terreno comunal al municipio ha desencadenado protestas en el ejido de Santa María Chimalhuacán que ya se cobraron un herido de bala. De acuerdo a los ejidatarios inconformes, el comisariado ejidal, sin previo aviso, cedió un terreno a la presidencia municipal en cabezada por la morenista Xóchitl Flores Jiménez.

Los inconformes eñalan que este fin de semana la tensión llegó al máximo luego de que se convocara una asamblea ejidal “sin los plazos que deben respetarse” justamente para validar la sesión.

Viernes y sábado, quienes reclazan esta acción prepararon una campaña de difusión comunitaria, principalmente con volantes, para impedir el traspaso gratuito del terreno comunal. Este sábado, mientras preparaba esas tareas, el ejidatario más visible de la protesta, Higinio Gutiérrez, un hombre de 62 años, quien también ha competido por la presidencia del Comisariado Ejidal de Santa María Chimalhuacán, fue victima de disparos al salir de su domicilio.

Dos sujetos, probablemente jóvenes, le dispararon desde una motocicleta, un métido, bien conocido en la zona, que utilizan los narcos locales para realizar atentados. En efecto, Chimalhuacán, una de las zonas más pobladas del oriente del Estado de México, sigue viviendo problemas críticos de narco y de pobreza, al que se suma ahora la violencia política.

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Higinio recibió un en el abdomen y está hospitalizado. Sus compañeros, en tanto, han comenzado a bloquear las instalaciones donde se pretendía realizar la asamblea ejidal (aun con el atentado de por medio).

Atanasio Leonardo y la alcaldesa Xóchitl Flores fueron responsabilizados por los ejidatarios de la violencia que se ha generado y señalaron que los policías municipales han sido apostados en torno a la casa ejidal donde se pretende realizar la asamblea.

El predio es un terreno comunal de 7 mil metros cuadrados Los inconformes señalan que el predio, ubicado en Barranca del Muerto, en Corte Loma de San Pablo.

Los ejidatarios señalan que ni siquiera se les ha informado por qué se quiere traspasar el terreno y mucho menos se ha convocado antes a una asamblea ejidal que, legalmente, es la única facultada para tomar esas decisiones.

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