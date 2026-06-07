Depresión Tropical Dos-E evolucionará a tormenta tropical por la noche

Depresión Tropical Dos-E tocará tierra frente a las costas de Guerrero (Dassaev Téllez Adame)

El Sistema Meteorológico Nacional de la Conagua advirtió que la media noche de este domingo la Depresión Tropical Dos-E tocará tierra frente a las costas de Guerrero como tormenta tropical generando lluvias torrenciales de entre 250 y 150 mm.

El coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, Fabián Vázquez destacó que este fenómeno estuvo bajo vigilancia durante los últimos días en los subió gradualmente de intensidad sobre el Océano Pacifico Centro y Pacifico Sur en latitudes muy bajas.

Actualmente, este fenómeno tuvo un avance lento pero se aceleró al acercarse a la costa de Guerrero durante esta tarde como tormenta tropical generando rachas de viento que pudieran superar los 100 km/h, oleajes que alcanzaran 4 m de altura, sin embargo, la principal amenaza serán las lluvias torrenciales.

Durante estos dos días se generará un acumulado total de 350 mm de precipitación de lluvias, lo que es proporcional a la cantidad pluvial que se genera normalmente durante junio en el estado de Guerrero, por lo que se han generado alertas por posibles inundaciones repentinas.