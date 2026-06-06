Ronald Johnson reconoce trabajo binacional conjunto contra el fentanilo y los cárteles

El embajador de EU en México, Ronald Johnson (der), asegura que la colaboración de la adminisuyración Trump con México continuará (Redes sociales)

Colaboración México-EU — México y Estados Unidos han logrado importantes avances en la lucha contra el fentanilo y los cárteles de la droga, lo que es resultado del trabajo conjunto que es fundamental, destacó el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, en diplomático estadounidense subrayó que “nuestros países han logrado avances importantes en la lucha contra el fentanilo y los cárteles, y su trabajo ha sido fundamental para alcanzar esos resultados. Continuaremos nuestra estrecha colaboración para proteger la salud y la seguridad de nuestras naciones, al tiempo que garantizamos que los responsables rindan cuentas”.

El mensaje del embajador estadounidense se registra en medio de un periodo de tensiones diplomáticas entre ambas naciones, tras las investigaciones emprendidas por la administración de Donald Trump contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con grupos del crimen organizado.

Ronald Johnson, quien asistió el viernes a Washington a un acto encabezado por Sara Carter, titular de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, apuntó que el potencial de lo que ambos gobiernos pueden lograr juntos se consolidaría con “una cooperación sólida salva vidas”.

El embajador estadounidense dijo que bajo el liderazgo de Donald Trump, las muertes por sobredosis en Estados Unidos disminuyeron 35%, más de un tercio.

Asimismo, apuntó que el tráfico marítimo de drogas hacia Estados Unidos también ha presentado una baja del 95%.

En lo que respecta a las acciones emprendidas por México, el gobierno estadounidense resaltó que se han decomisado más de 400 toneladas de drogas y desmantelaron más de 2 mil 300 laboratorios clandestinos.

La Crónica de Hoy 2026