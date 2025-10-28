Sheinbaum presume el reggaetón viral que le hicieron en TikTok

"Reggaetón" de Sheinbaum La presidenta mostró en la mañanera la canción remix que usuarios en redes sociales han compartido y viralizado.

Las redes sociales son una herramienta para llegar a los sectores más jóvenes del país. Así lo demostró y lo presumió Claudia Sheinbaum este martes 28 de octubre durante su conferencia matutina. La presidenta de México aseguró que durante su visita a las comunidades afectadas por las lluvias en Puebla, niños y niñas cantaron a ritmo de un reggaetón que se viralizó en TikTok.

Sheinbaum presume su reggaetón sobre construcción de prepas

En días recientes, usuarios en redes sociales compartieron una canción remix basado en un discurso de la presidenta sobre la importancia de tener bachilleratos cerca de las y los jóvenes. “Hay que construir más preparatorias que queden cerca de la casa. saliendo de la secundaria vayan directo a la preparatoria, ya no va a estar el examen Comipems” se escucha a ritmo de reggaetón.

En la conferencia mañanera, la presidenta mostró este video y aseguró con gusto que varios jóvenes lo cantaron cuando estuvo en Puebla para visitar a comunidades afectadas. “Me recibieron como 20 niños y niñas y todos cantando: vamos a hacer más preparatorias que queden cerca de la casa. "Y ese es el objetivo, hacer preparatorias que queden cerca de la casa" señaló

¿Cuál es el video del reggaetón de Claudia Sheinbaum?

El video original es de una usuaria originaria de Jalisco y ya cuenta con más de 58 mol reproducciones. en el video, una joven aparece disfrazada de Claudia Sheinbaum con la banda presidencial junto con otros dos caracterizados como Miguel Hidalgo.

Algunos internautas han reproducido este mismo audio también para diferentes situaciones en lo que ya se ha convertido en un nuevo meme nacional.