México se aproxima a país de primer mundo, con firma de la Unión Europea ya está, dicen morenistas

CDMX — Eurodiputados visitaron la Cámara baja, ubicada en un amplio polígono de calles que permiten la movilidad moto0rizada, principalmente, donde dijeron sentire contentos de ser recibidos en San Lázaro, p0orque la relación México-UE es estratégica, 0

Antonio López-Istúriz, presidente de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea- México, manifestó que es la primera vez que vienen al país una delegación de Eurodiputados, por lo que se dijeron muy contentos de ser recibidos aquí en San Lázaro, además dee consideramos que la relacióny México debe aprovechar este papel.

André, embajador de la Unión Europea en México, sostuvo que el pasado 1 de octubre se cumplieron 25 años de trabajos conjuntos entre México y la Unión Europea, por lo que estamos en un momento clave para la firma de este Acuerdo Global de Modernización entre ambas partes, donde se analizan temas de igualdad de género y medio ambiente, así como desarrollo económico.

El vicepresidente de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, Pedro Haces Barba manifestó que con la celebración de la 32ª. Reunión de esta comisión, los parlamentos de México y de Europa dialogan como pares, somos herederos de nuestra gran historia compartida.

“Les hago un llamado a que nuestra alianza no sea circunstancial: sino que podamos traducir este entendimiento en certezas para el futuro que nos exige caminar juntos. “México y Europa comparten una larga historia de puentes tendidos en momentos decisivos. Por todo eso, es importante aprovechar este importante momento para refrendar, la importancia de la diplomacia parlamentaria”, consideró el legislador Federal. dijo el legislador morenista tras dar la bienvenida a los Eurodiputados que integran la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, el diputado y coordinador de Operación Política del Grupo Parlamentario de Morena.

Para el diputado, la calidad y capacitación de los trabajadores mexicanos son claves para que las inversiones se mantengan y crezca, pero a la vez para llevar a México hacia ese país desarrollado.