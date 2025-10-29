¿Qué pasó en Tamaulipas? Mueren 6 personas en enfrentamiento con el Ejército el lunes por la noche

Encuentro entre civiles y el Ejécito El incidente dejó al menos seis personas muertas y dos más heridas.

Un encuentro entre civiles y personal del ejército dejó al menos dos personas muertas en Ciudad Victoria Tamaulipas. La Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) informó que dio su versión en el que las personas, identificadas como jornaleros, fueron percibidos como “una amenaza” por una maniobra realizada en la carretera.

De acuerdo con un comunicado, la DEFENSA informó que la camioneta blanca en la que viajaban los civiles sin armas intentó embestirlos, lo que hizo que el personal del ejército los percibiera como una amenaza e hiciera uso de las armas.

“A los heridos se les proporcionó primeros auxilios y fueron evacuados de forma expedita al Hospital General “Carlos Canseco” en Tampico, Tamaulipas; durante el traslado al nosocomio, uno de los heridos perdió la vida”, señala el mensaje emitido por las autoridades.

Sin embargo, en un texto publicado en diario El País, el periodista Pablo Ferri señaló que se trató de un error al ejército al momento de que el vehículo blanco en el que viajaban los civiles realizó una maniobra, ya que nunca se menciona que hayan sido atacados con armas.

Pide Sheinbaum que se investigue ataque a jornaleros en Tamaulipas

Sobre este asunto, la presidenta de México fue cuestionada en la conferencia de prensa matutina, asegurando que el caso será revisado, evaluado y que se aplicarán las sanciones correspondientes.

“Se va a revisar completamente la actuación y estaremos muy cerca de las familias”, afirmó la presidenta @Claudiashein sobre el caso de los seis jornaleros asesinados por militares en González, #Tamaulipas, el pasado 6 de octubre. pic.twitter.com/r8UgOX24xp — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) October 8, 2025

“Fue un caso muy lamentable y la DEFENSA tomó de inmediato cartas en el asunto. Están las denuncias, pero se hará primero la revisión del caso. Sí se va a revisar completamente la actuación y el acompañamiento a las familias. Hay que revisar qué pasó para tener todos los datos de qué ocurrió. En efecto, se responde frente a una agresión”, señaló la mandataria nacional