¿Cuándo depositan el aguinaldo a pensionados del ISSSTE?, se dividirá en dos partes.

Pensionados del ISSSTE recibirán en dos partes su aguinaldo Aquí te decimos a quien le corresponde recibir está prestación, y las fechas de entrega de cada depósito.

Este año, El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado (ISSSTE), anuncio el calendario de entrega del aguinaldo, que se dividirá en dos pagos, con la intención de que se distribuya correctamente el presupuesto, y todos los pensionados reciban puntualmente su dinero. Aquí te compartimos con quienes aplica este calendario y las fechas de entrega.

Diciembre se acerca, y con él una serie de gastos, por lo que esta prestación resulta imprescindible para los pensionados del ISSSTE que esperan recibirla antes de que acabe el año.

¿Quiénes recibirán el pago del aguinaldo en dos exhibiciones este año?

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado (ISSSTE), anuncio que los pensionados bajo el régimen transitorio recibirán el aguinaldo de este año en dos partes.

Este esquema de pago se aplica únicamente para los pensionados dos del ISSSTE que cotizaron antes del 31 de marzo de 2007 y se mantiene bajo el régimen decimo transitorio.

El objetivo es dispersar el recuerdo para que todos los pensionados reciban el pago correspondiente antes de diciembre, por lo que recibirás con dinero las épocas decembrinas.

¿Cuáles son las fechas de depósito del aguinaldo?

El monto del aguinaldo equivale a 40 días de pensión, según lo establecido en la normatividad vigente, por lo que los pensionados recibirán el total de esta prestación en dos exhibiciones este 2025.

El instituto lanzó el calendario oficial, donde se establece que la primera parte de aguinaldo se depositara en la primera quincena de noviembre.

La segunda parte del aguinaldo a pensionados del ISSSTE, según el calendario anunciado en la página oficial del instituto, se depositará en los primeros días de enero del 2026, por lo que no estarás en ceros, durante la cuesta de enero.

Por su parte, aquellos pensionados que pertenecen a cuentas individuales recibirán el aguinaldo conforme al lineamiento de su aseguradora.