La Revista del Consumidor cumple 49 años de fortalecer las decisiones de los consumidores

La Revista del Consumidor ha vuelto a imprimirse desde junio de este año.

Aún a 49 años de la publicación de su primer número y después de 585 portadas lanzadas de manera ininterrumpida, la Revista del Consumidor que sale mes a mes tiene el mismo objetivo: proporciona una información veraz, objetiva, oportuna y de calidad que fortalezca las decisiones de consumo de los mexicanos.

A través de secciones como la Tecnología Doméstica, el Platillo Sabio y los Estudios de Calidad elaborados por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, la publicación se ha establecido como un referente obligado de divulgación en pro de la orientación hacia personas consumidoras.

A la par, la Profeco ha decidido volver a imprimir la versión física de la revista, con el ánimo de que tenga mayor difusión, ejemplar que puede adquirirse en las librerías del Fondo de Cultura Económica (FCE) y las Oficinas de Defensa del Consumidor (ODECOs) del país, de forma gratuita.

Asimismo, la dependencia busca favorecer el acceso al contenido de la revista, extendiendo sus canales de difusión, ya que en cualquier dispositivo electrónico se pueden consultar los análisis realizados a productos de consumo regular, recetas de cocina saludables y tradicionales, técnicas para elaborar insumos de higiene personal o limpieza del hogar, así como recomendaciones sobre finanzas personales y entorno digital.

Para consultar ediciones pasadas, la Biblioteca Digital del Consumidor dispone de un apartado que reúne cada revista publicada desde 1976 hasta 2025.