Fustiga Morena a quienes critican asesinato de Carlos Manzo; “lo utilizan para politiquería”

Carlos Manzo El presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, fue asesinado a balazos en un ataque directo en el centro de los población michoacana. (Cuartoscuro)

La dirigencia nacional de Morena fustigó a quienes critican el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo y los acusó de hacer “politiquería”.

“Poco abonan los que utilizan estos dolorosos hechos para hacer politiquería”, descalificó la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde.

El asesinato de Manzo han generado una ola de repudio y críticas al gobierno morenista e incluso el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla fue duramente abucheado al acudir a la funeraria donde es velado el alcalde al que varias veces cuestionó.

“Fuera, fuera!”, “¡asesino!”, “¡inútil!” “¡justicia, justicia!” , le gritaron a Ramírez Bedolla entre empujones de sus colaboradores que buscaron protegerlo de una eventual agresión física.

De hecho, el mandatario estatal se vio obligado a salir apresuradamente tras menos de 5 minutos de presentarse a dar las condolencias a la familia de Carlos Manzo.

A través de sus redes sociales, la líder nacional del partido guinda condenó ese asesinato y pidió unidad en aras de encontrar la verdad de este asesinato.

“Hoy debe unirnos la búsqueda de la verdad y sobre todo de la justicia”, aseveró

Recalcó que su movimiento condena todo tipo y forma de violencia por lo cual “lamenta profundamente” el asesinato del Presidente Municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

En este contexto confió en el compromiso y profesionalismo de la Presidenta de México Claudia Sheinbaum y del Gabinete de Seguridad para esclarecer estos hechos.

En tanto, en un escueto mensaje de apenas un párrafo, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo también condenó este asesinato y pidió que este asesinato no quede impune.

Acto seguido se solidarizó con los familiares y amistades de Manzo y demandó justicia.

Lo mismo el vicecoordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier quien se dijo confiado en que el crimen no quedará impune

“Como ya lo dijo e gabinete de seguridad, este crimen no quedará impune”, aseveró

El legislador poblano condenó y lamentó lo que llamó “ el cobarde asesinato de un gran ser humano y servidor público, mi querido amigo Carlos Manzo”.

“ Envío el más sentido pésame a su familia, colaboradores y amigos”, estableció