PRI: “asesinato de Carlos Manzo refleja grado de impunidad que hay en México”

El alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, asesinado este 1 de noviembre

El asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo refleja el grado de impunidad que hay en el país, acusó la dirigencia nacional del PRI quien advirtió que la vida en México “no vale nada”.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno sostuvo que la ejecución de Manzo, “no fue el primero” y lamentablemente tampoco será el último.

“Porque tristemente la vida en nuestro México no vale nada”, recalcó

El líder tricolor aseveró que no es fácil enfrentar al poder y al crimen organizado al mismo tiempo pues ello puede costar la vida.

“No es una decisión sencilla: exigir, cuestionar, pedir explicaciones puede costarnos la vida”, afirmó

Sin embargo sostuvo que no se puede dejar de luchar ni de creer que México puede ser un país mejor y por ello llamó a no dejarse vencer y mantener la lucha.

“En nombre de todos los que han caído haciendo su trabajo y defendiendo la verdad, no podemos dejar de luchar”, estableció

La seguridad, la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas –agregó--es lo más importante. ¡México es primero!

Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, condenó enérgicamente lo que llamó “el cobarde asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez” y exigió que no quede impune.

“Que este crimen atroz no quede impune. Hacemos votos para que el Estado Mexicano haga uso de todos los instrumentos que tiene a la mano para que haya justicia y construyamos paz”, aseveró

Recordó que Manzo Rodríguez encaró al crimen organizado y pidió apoyo del Gobierno federal pues su muerte debe obligar a las autoridades a corregir la estrategia y su respuesta para proteger a quienes defienden a sus comunidades.

El alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, falleció luego de que fuera atacado a tiros cuando se encontraba en el Centro Histórico del municipio durante el Festival de Velas la noche de este sábado 1 de noviembre.

De acuerdo con los reportes, el edil había terminado su presentación en el evento de Día de Muertos, por lo que en medio de la multitud fue agredido con alrededor de 6 disparos de arma de fuego por sujetos armados