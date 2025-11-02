¿Se adelanta o se atrasa el reloj?: Cambio de horario este 2 de noviembre 2025

Horario de la Línea 1 del Metrobús cambia Miles de ciudadanos se beneficiarán (Crónica Digital)

¡Atención, despierta tu reloj! Este fin de semana debe ajustarse en ciertas zonas del país: sí, es momento de estar al pendiente del tiempo y la hora antes de que te tome por sorpresa.

¡Y ojo! Es importante que las personas que tienen actividades tempranas, transporte, citas o servicios que inician ese domingo verifiquen el horario para evitar confusiones. Por ello, en esta nota te decimos lo que tienes que saber sobre este cambio de horario en 2025 y cómo debes cambiar tu reloj.

¿Cuándo es el cambio de horario en México 2025?

La madrugada del domingo 2 de noviembre de 2025, algunos municipios en la franja fronteriza norte de México entrarán en vigor el nuevo Horario de Invierno 2025, un cambio que llevará los relojes de las 02:00 a la 01:00 horas.

¿En qué estados aplica el cambio de horario 2025?

Este ajuste no aplicará en todo el país: de acuerdo con la legislación vigente, la mayoría del territorio mexicano ya no realiza cambios estacionales y mantiene un horario estándar fijo. Entre los municipios que sí deberán hacer el cambio se encuentran diversas localidades en los estados de Baja California (todo el estado), Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

¿Por qué aplica el cambio de horario?

La razón de este ajuste descansa en el marco legal de la Ley de los Husos Horarios de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el primer domingo de noviembre como el momento en que el horario estacional de invierno debe entrar en vigor para las áreas designadas. Para quienes viven en dichas zonas, el cambio implica ganar una hora adicional de sueño esa madrugada.

¿Se adelanta o se atrasa el reloj 2025?

Existe siempre la confusión sobre el cambio de horario en el reloj. Es decir, si debo adelantar o atrasar las manecillas. Para este noviembre 2025 deberás atrasar su reloj una hora exacta para que este lunes inicies con el horario normal.

Toma en cuenta que hay relojes de pared, electrodomésticos, al menos las alarmas y dispositivos manuales estén correctamente ajustados. Muchas veces los celulares lo hacen automáticamente, pero los aparatos menos articulados pueden quedar con el horario equivocado.