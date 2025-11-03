Así era el asesino de Carlos Manzo: revelan retrato y señas de quien le disparó

Asesino de Carlos Manzano Autoridades de seguridad han revelado los primeros detalles del asesino abatido tras el homicidio del alcalde de Uruapan.

Los detalles de la muerte de Carlos Manzano continúan revelándose a días de su ejecución. Ahora, un nuevo retrato hablado mostraría las facciones del autor material del magnicidio, revelando que podría tratarse de un menor de edad.

Revelan retrato del asesino de Carlos Manzano

En una conferencia de prensa difundida a través de redes sociales, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres, proporcionó detalles sobre el agresor abatido responsable del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Aunque el cuerpo no ha sido identificado ni reclamado, las autoridades han compartido un retrato hablado y señas particulares para solicitar la colaboración ciudadana en su identificación.

Según la información presentada, el agresor es un joven de entre 17 y 19 años de edad, lo que podría explicar la ausencia de registros en el Instituto Nacional Electoral (INE), donde se enviaron sus huellas dactilares para verificación sin resultados positivos hasta el momento. La necropsia reveló que dio positivo en pruebas de residuos de disparos en manos y brazos, confirmando su rol como autor material del crimen. Además, se detectó consumo de sustancias como anfetaminas y marihuana.

Asesino de Carlos Manzano Cámaras de seguridad identificaron al principal sospecho en los momentos previos al homicidio.

El retrato hablado muestra a un hombre joven de tez morena clara, rostro ovalado y expresión seria. Tiene cabello corto y lacio, cejas pobladas, ojos medianos ligeramente rasgados, nariz recta y labios delgados. No se observan cicatrices faciales visibles en el dibujo, pero su apariencia general sugiere una complexión delgada y juvenil.

Entre sus señas particulares destacan varios tatuajes en diferentes partes del cuerpo, documentados mediante fotografías y descripciones detalladas:

Brazo derecho : Un tatuaje de una figura estilizada, posiblemente un demonio o animal mitológico.

: Un tatuaje de una figura estilizada, posiblemente un demonio o animal mitológico. Antebrazo izquierdo : Una calavera con detalles adicionales, como un sombrero o elementos decorativos.

: Una calavera con detalles adicionales, como un sombrero o elementos decorativos. Mano izquierda : Un símbolo en forma de estrella o rayo en la parte superior.

: Un símbolo en forma de estrella o rayo en la parte superior. Dedo medio de la mano izquierda : Un diseño pequeño, similar a un símbolo o inicial.

: Un diseño pequeño, similar a un símbolo o inicial. Dedo anular de la mano derecha : Una cruz o marca lineal.

: Una cruz o marca lineal. Muslo derecho: Un tatuaje floral, posiblemente una rosa o flor estilizada.

El fiscal enfatizó que cualquier información para identificar al agresor será tratada de manera confidencial.