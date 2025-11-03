¿Quién es el exalcalde de Zinapécuaro, Michoacán, desaparecido?

Alejandro Correa Gómez En un video reciente en redes sociales, Correa Gómez criticó a la presidenta Claudia Sheinbaum por el homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan ¿.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán emitió una ficha de búsqueda por Alejandro Correa Gómez, ex presidente municipal de Zinapécuaro durante el periodo 2018–2021, luego de que fuera reportado como desaparecido tras ser visto por última vez la madrugada del 2 de noviembre en la comunidad de Tierras Coloradas, en el municipio de Hidalgo. Esto es lo que se sabe.

Reportan desaparición de ex alcalde de Zinapécuaro, Michoacán

Según la ficha de búsqueda difundida por la Fiscalía, Correa Gómez, de 41 años, fue visto aproximadamente a las 02:00 horas del 2 de noviembre; al momento de su desaparición vestía una camisa a cuadros azul, chaleco gris y un sombrero color beige.

La desaparición del exalcalde ocurre sólo un par de días después del homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán. Autoridades estatales han señalado que la violencia vinculada al crimen organizado y disputas territoriales agrava el riesgo para servidores públicos y habitantes de varias regiones del estado.

¿Quién es Alejandro Correa Gómez?

Alejandro Correa Gómez es militante de Morena y fue presidente municipal de Zinapécuaro en el periodo 2018–2021. Durante su mandato enfrentó retos de seguridad y gobernanza que marcaron su gestión. Tras dejar la alcaldía, Correa se mantuvo activo en redes sociales y en actividades de organizaciones ciudadanas locales, y en varias notas públicas figuró como promotor de iniciativas políticas y sociales en la región.

En días recientes, Correa difundió mensajes en sus perfiles un mensaje donde se decía arrepentido de votar por el ex presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y criticó fuertemente a Claudia Sheinbaum tras la muerte de Carlos Manzo.

“¿Qué va a decir Claudia Sheinbaum? Ya tenga los ovarios, ya no se haga. Carlos Manzo le pidió ayuda a usted, a Harfuch, al gobernador Bedolla y se hicieron pend...

Ahí está Bernardo, el líder limonero. Homero, el de las mariposas monarcas. Ya todos saben quienes son los asesinos (...)No lo ayudaron, no lo apoyaron, dejaron sólo al pueblo de Uruapan"

La Fiscalía pidió a quien tenga información sobre el paradero de Alejandro Correa Gómez comunicarse con las líneas de emergencia y con las unidades de búsqueda habilitadas por la propia Fiscalía. Los familiares y actores políticos locales han solicitado también que las pesquisas se realicen con prontitud y con las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la comunidad