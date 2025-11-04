Encuentran camioneta y pertenencias de Alejandro Correa, exalcalde de Zinapécuaro sigue desaparecido

Alejandro Correa Gómez Es encontrado el carro y las pertenencias del exalcalde de Zinapécuaro

El exalcalde de Zinapécuaro, Alejandro Correa Gómez, quien fue reportado como desaparecido la madrugada del 2 de noviembre en la comunidad de Tierras Coloradas, en el municipio de Hidalgo.

Después de más de 24 horas de búsqueda, las autoridades confirmaron el hallazgo de su camioneta y algunas pertenencias personales, aunque aún no hay rastro de él.

¿Dónde fue encontrado la camioneta de Alejandro Correa Gómez?

El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que el vehículo del exalcalde fue localizado en una zona cercana al punto donde se le vio por última vez.

En el lugar también se encontraron algunos objetos personales, sin que hasta el momento se haya precisado si hay señales de violencia.

“No había cámaras en el sitio, solo un video proporcionado por vecinos del lugar”, explicó el fiscal. Además, aseguró que trabajan junto con la Comisión de Búsqueda de la Secretaría de Gobierno para dar con su paradero.

¿Qué paso con el exalcalde de Zinapécuaro?

De acuerdo con los primeros reportes, Correa Gómez estaba acompañado de un empresario de la región en el momento de su desaparición, pero no hay una denuncia formal por la desaparición del empresario, lo que complica la investigación.

¿Se mantienen los operativos en Michoacán?

Hasta el momento, no hay detenidos ni sospechosos identificados por la Fiscalía de Michoacán que mantiene el caso bajo investigación.

Las autoridades han pedido a la población que aporte cualquier información que pueda ayudar a localizar al exalcalde.

La camioneta y las pertenencias halladas son las únicas pistas que tienen las autoridades que se tienen sobre este caso.