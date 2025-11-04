¿Qué pasó con el hombre que acosó a Sheinbaum y cómo se castiga el delito que cometió en CDMX? Después de publicarse un video donde se observa a un hombre acosar a la presidenta Claudia Sheinbaum, ciudadanos piden que se castigue al hombre. (@cronicadehoy y ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

En la tarde de hoy martes 4 de noviembre se viralizó un video donde se muestra a un hombre acosando a la presidenta Claudia Sheinbaum mientras se encontraba saludando a personas cerca del Palacio Nacional.

Los hechos sucedieron en la Ciudad de México, cuando, mientras la presidenta se encontraba saludando a ciudadanos, un hombre se acercó a ella por atrás para tocarla y besarla sin su consentimiento.

Después de que el hombre se acercara a Claudia Sheinbaum, alguien que acompañaba a la presidenta inmediatamente se acercó para alejar al sujeto, mientras él aún insistía en tomarse una foto con ella.

Asimismo, en el video se muestra que el sujeto se encontraba bajo posibles efectos del alcohol o sustancias ilícitas.

Hasta el momento todavía no se conoce la identidad del hombre que acosó a la presidenta, o si fue detenido, pues las autoridades no han emitido ningún comunicado referente a los hechos.

En redes sociales, los ciudadanos exigen que se dé con el individuo que la acosó y que se brinde mayor seguridad para la presidenta, pues se señala que no había ningún elemento de seguridad acompañándola.

¿Cómo se castiga el acoso sexual en la CDMX?

Aunque aún se desconoce la identidad del hombre que acosó a la presidenta Claudia Sheinbaum, estos son los castigos de acuerdo con la legislación en la Ciudad de México que se le podrían imponer.

El acoso sexual es un delito tipificado en el Artículo 259 bis del Código Penal Federal y establece diferentes penas según la gravedad del delito.

Mientras que en el artículo 179 del Código Penal de la Ciudad de México, se estable que a quien realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, se le impondrán de uno hasta tres años de cárcel.

Por su parte, la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México indica que de acuerdo con la gravedad de la conducta se pueden imponer multas desde $1,141,14 hasta los $4,149.06 pesos.

Por lo que ahora solo queda esperar a que identifique al responsable, para que se le apliquen las sanciones correspondientes y no se quede impune, pues el acoso sexual en las calles es un delito que sufren la mayoría de las mujeres comúnmente.