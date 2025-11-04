¿Quién es Grecia Quiroz? La viuda de Carlos Manzo es propuesta como alcaldesa de Uruapan

Grecia Quiroz

Grecia Quiroz ha vuelto a ocupar los titulares luego de que su nombre fuera propuesto como aspirante a la presidencia municipal de Uruapan, Michoacán. La también viuda de Carlos Manzo, quien fuera reconocido dirigente social y exregidor, es vista por varios sectores de la política como una figura capaz de dar continuidad al proyecto político que su esposo dejó inconcluso tras su trágica muerte.

De acuerdo con fuentes locales, Quiroz ha participado en distintas actividades sociales y comunitarias, manteniendo una cercanía constante con los sectores más vulnerables del municipio. Su perfil combina liderazgo ciudadano con una imagen de compromiso y empatía, lo que la ha posicionado como una opción viable dentro del movimiento de transformación impulsado por el partido oficialista.

La herencia política de Carlos Manzo

Carlos Manzo fue una figura clave en la política uruapense, reconocido por su activismo social y su defensa de los derechos de las comunidades indígenas y campesinas. Su asesinato, ocurrido el pasado sábado, generó conmoción en la región y dejó un vacío en el liderazgo local. Hoy, Grecia Quiroz representa para muchos la posibilidad de retomar esa agenda de justicia social, desarrollo comunitario y participación ciudadana que caracterizó el trabajo de su esposo.

Aunque todavía no se ha confirmado oficialmente su candidatura, Morena evalúa la viabilidad de su postulación como parte de una estrategia para fortalecer su presencia en la zona y recuperar la confianza de la ciudadanía. De concretarse, Quiroz enfrentaría un panorama político complejo, marcado por la inseguridad, los retos económicos y las divisiones internas del propio partido.

Con un perfil que combina sensibilidad social y determinación, Grecia Quiroz podría convertirse en una de las figuras femeninas más relevantes en la contienda municipal de 2025. Su eventual participación no solo representaría la continuidad de un proyecto político familiar, sino también un símbolo de resiliencia ante la violencia que ha golpeado a la clase política michoacana.