Viuda de Carlos Manzo se reúne en Palacio Nacional con la presidenta Sheinbaum

Grecia Quiroz, captada a su llegada a Palacio Nacional (Especial)

Reunión privada — La tarde de este martes, Grecia Quiroz, viuda del asesinado alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, arribó a Palacio Nacional para sostener una reunión de carácter privado con la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con fuentes de la Presidencia, este encuentro es parte del acompañamiento prometido por la Federación a la familia del fallecido alcalde, además de que abordarían parte del plan de paz para Michoacán y la estrategia contra grupos criminales que operan en la entidad.

Gracia Quiroz, propuesta por el cabildo municipal de Uruapan para tomar el cargo que ocupaba su esposo, de ser confirmada por el Congreso local, asumiría el cargo en los próximos días para continuar con la política y estrategia que había marcado el fallecido Carlos Manzo.

