Critica PRI violencia contra Sheinbaum pero acusa distractor para diluir protestas por asesinato de Carlos Manzo

Alito Moreno Alejandro Moreno Cárdenas señala que el acoso a la Presidenta Claudia Sheinbaum podría ser 'montaje'. (Cuartoscuro/X, vía @Claudiashein)

La dirigencia nacional del PRI criticó la violencia que sufrió la presidenta Claudia Sheinbaum por parte de un sujeto que la tocó contra su voluntad, pero al mismo tiempo calificó este hecho como un distractor del régimen para diluir el enojo y protestas por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

“Lo que nosotros vemos es que puede ser un gran montaje para generar un distractor y que la opinión pública no hable de lo que se está hablando de los asesinatos, de los narco políticos, del gobierno, del pacto con el crimen organizado, eso no lo podemos permitir”, sostuvo el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno.

El líder tricolor acusó que el gobierno federal ha sido rebasado por los cárteles del crimen organizado, y recalcó que lo que sucedió en Michoacán no es solo un hecho atroz, sino “un terrible mensaje que mandan en una plaza pública con niñas y niños presentes en la celebración del Día de Muertos”.

“¿Saben cuál es el mensaje? Aquí mandamos los cárteles del crimen organizado, ha quedado rebasado este gobierno rebasado, es un estado fallido, no tiene pies ni cabeza, no saben qué hacer”, aseveró

Entrevistado en el Senado, Moreno reprobó lo sucedido a la presidenta Sheinbaum y acusó que ese acto muestra la falta de compromiso y responsabilidad para garantizar seguridad no sólo a quien ostenta un cargo importante en este país, sino a cualquier mujer.

Sin embargo hizo énfasis en “la casualidad” de esta situación y lo consideró un distractor para impedir hablar de la inseguridad, los asesinatos, crímenes y de lo que pasa en Michoacán.

“Ese es el gobierno cínico, corrupto y mentiroso que está haciendo Morena, generar distractores para que la opinión pública hable de otras cosas y no de lo que sucede en este país, qué casualidad el cambio”, recalcó

El líder tricolor también criticó el Plan Michoacán al acusar que es lo mismo que presentó en su momento el presidente Enrique Peña Nieto e incluso el panista, Felipe Calderón. “No hay nada de novedad”, indicó

En ese sentido, Moreno exigió al gobierno federal romper el pacto que tienen con el crimen organizado, los narco políticos y narco gobiernos de Morena.

“Eso es lo que deben de hacer, están asesinando, están matando a mexicanas y mexicanos y este pinche gobierno de Morena no hace nada”, estableció.