La inversión fija bruta cae 10% durante agosto

Inversión fija bruta

De acuerdo con datos del INEGI, en agosto México registró una caída bruta del 10.4 por ciento interanual en todos los sectores.

Esto se debe a los retrocesos anuales del 7.4 por ciento en el sector de la construcción y del 13.7 por ciento en la maquinaria y equipo; además la inversión privada cayó un 9 por ciento interanual y la pública tuvo un desplome del 21.2 por ciento.

La inversión fija bruta acumuló una caída del 7,3 % interanual en los primeros ocho meses del año, con retrocesos del 5,9 % en la construcción y de 8,8 % en la maquinaria y equipo.

De enero a agosto, la inversión privada decreció un 5.4 por ciento interanual y la pública un 31.5 por ciento. Además la inversión cayó un 2,7 % en agosto frente a lo registrado en julio.

Estas cifras son el reflejo del comportamiento económico en México que tuvo un crecimiento del 1.5 por ciento anual en 2024, aunque en el cuarto trimestre registró su primera contracción en tres años del 0.6 por ciento trimestral.

Con información de EFE