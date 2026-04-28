Maru Campos no sabía de operación de agentes estadounidenses en México: Harfuch

Omar García Harfuch y Maru Campos

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, no tenía conocimiento de agentes estadounidenses en territorio mexicano.

Esto, dijo, fue informado por Campos Galván tras una reunión que sostuvieron en la Ciudad de México, luego de que la gobernadora fue señalada de avalar la intervención extranjera en su estado para el desmantelamiento de laboratorios para la elaboración de droga.

Aunque García Harfuch declaró que el intercambio de información entre países siempre es bienvenida para el desmantelamiento de cárteles y combate a la delincuencia, reiteró que no es posible que fuerzas de seguridad de otras naciones operen en México.

En tanto, el titular de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, mencionó que las autoridades federales tampoco detectaron la presencia de agentes americanos durante la extinción del narcolaboratorio.

Explicó que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua solicitó colaboración a las autoridades federales para acompañamiento en la operación. Al aprovechar el despliegue del personal del Batallón en Delicias y Parral, se acordó que en Guachochi arribaran más de 50 elementos de la Fiscalía.

Trevilla Trejo añadió que los agentes extranjeros no ingresaron a instalaciones militares ni tuvieron contacto con el personal militar.

Mientras, el personal militar resguardó la zona para que la Fiscalía General de la república (FGR) extrajera los químicos.