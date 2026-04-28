Avance de 69.86% registra construcción del puente 'Amado Nervo' que unirá a Nayarit con Jalisco

La construcción del puente Amado Nervo, una obra clave de infraestructura que conectará los estados de Nayarit y Jalisco, registra un avance del 69.86 por ciento, informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Este proyecto busca mejorar la movilidad entre la Riviera Nayarit y Puerto Vallarta, dos de los destinos turísticos más importantes del país. De acuerdo con las autoridades, una vez concluido, permitirá reducir hasta 25 minutos los tiempos de traslado entre ambas regiones, beneficiando tanto a habitantes como a visitantes.

La obra contempla una inversión aproximada de 930 millones de pesos y se estima que beneficiará a cerca de 480 mil personas que diariamente se trasladan en esta zona. Esto representa un impacto importante en la conectividad y en la actividad económica regional.

El puente tendrá una longitud total cercana a los 2 kilómetros y cruzará el río Ameca, que divide de manera natural a los estados de Nayarit y Jalisco. Además, contará con accesos que facilitarán la conexión con las principales vialidades de la región, lo que permitirá un tránsito más ágil y seguro.

Según la información oficial, el proyecto incluye una estructura principal de aproximadamente 800 metros, así como más de un kilómetro de accesos en ambos lados del puente. También se prevé que cuente con varios carriles para mejorar el flujo vehicular y atender la demanda de miles de automovilistas que circulan diariamente por esta zona.

Las autoridades destacaron que esta obra es considerada prioritaria, ya que ayudará a reducir la congestión vial que actualmente se presenta entre Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. Asimismo, permitirá fortalecer la conectividad entre ambas entidades, lo que podría impulsar el turismo, el comercio y el desarrollo económico.

En cuanto al avance físico, se han realizado trabajos importantes como la colocación de pilotes, estructuras de soporte y trabes, además del uso de miles de toneladas de acero y concreto en la construcción. Estos avances reflejan el progreso constante del proyecto desde su inicio en 2025.

Se prevé que la construcción del puente concluya en julio de 2026, lo que permitirá que comience a operar en el corto plazo y brinde beneficios inmediatos a la población. Además, durante su ejecución ha generado miles de empleos, lo que también contribuye al desarrollo social de la región.

El puente Amado Nervo forma parte de una estrategia del gobierno federal para mejorar la infraestructura carretera del país, con el objetivo de facilitar la movilidad y fortalecer la economía en distintas regiones.

Con este avance cercano al 70 por ciento, la obra se acerca a su etapa final y promete convertirse en una vía clave para el tránsito entre Nayarit y Jalisco, beneficiando a miles de personas que diariamente se trasladan entre ambos estados.