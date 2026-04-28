Gobernadora de Chihuahua declina acudir a Senado por caso agentes de la CIA; molestia en Morena

María Eugenia Campos Campos Galván argumentó que su participación podría comprometer información confidencial y afectar el curso de las investigaciones en marcha. (Galo Cañas Rodríguez)

Después de varios días de incertidumbre, al final, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván declinó asistir a una reunión de trabajo convocada por las comisiones de Puntos Constitucionales y Seguridad Pública del Senado para abordar el caso del desmantelamiento de un presunto narcolaboratorio en el estado y la participación de agentes de la CIA en este operativo.

Campos Galván argumentó que su participación podría comprometer información confidencial y afectar el curso de las investigaciones en marcha.

En un oficio con fecha de este lunes dirigido a la senadora María Martina Kantún Can, secretaria de la Mesa Directiva del Senado, la mandataria estatal explicó que no es posible atender la invitación en los términos planteados, debido a la necesidad de resguardar la secrecía del caso y garantizar el adecuado desarrollo de las diligencias.

En su respuesta, la gobernadora subraya que su actuación se ha regido por los principios de legalidad y transparencia, y detalla que desde el inicio de los hechos solicitó informes e instruyó la creación de una unidad especializada para investigar el caso. Asimismo, informó que ya se remitió información a la Fiscalía General de la República, en atención a requerimientos formales.

El gobierno estatal asegura que las indagatorias siguen activas y bajo conducción institucional, con participación de instancias federales. La negativa a comparecer no implica, según el documento, falta de colaboración, sino una medida para evitar la filtración de datos sensibles.

El documento precisa que la convocatoria —relacionada con una reunión con las comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública— derivó de los hechos ocurridos entre el 16 y el 19 de abril en el municipio de Morelos, Chihuahua, donde fue desmantelado el narcolaboratorio conocido como “El Pinal”.

El oficio fue recibido en el Senado este martes a las 09:03 horas de acuerdo con el sello oficial del recinto legislativo.

Por su parte, Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena en el Senado, afirmó que hasta el momento no había recibido confirmación oficial por parte de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, sobre su inasistencia a la Cámara alta, y advirtió que la situación refleja una “brutal crisis institucional” en la entidad.

En entrevista, el legislador señaló que se enteró por medios de comunicación de la decisión de la mandataria estatal de no acudir, lo que calificó como una irregularidad en los canales institucionales.

“Me enteré, por los medios decía que no le da cuentas al Senado. Pues es otra ilegalidad, es otro problema institucional”, expresó.

Mier criticó la actuación del gobierno estatal, al considerar que no existe una ruta clara para resolver el conflicto.

“Van de tontería y mentira, mentira y tontería. Yo no sé quién está asesorando al gobierno del estado, pero no es una actitud sensata, apegada a la ley y a la prudencia política”, sostuvo.

Indicó que, de manera formal, el Senado no ha sido notificado sobre la ausencia de la gobernadora y que, en caso de recibir un escrito, este será revisado para determinar las acciones correspondientes, incluyendo la posibilidad de un juicio político.

Asimismo, negó haber recibido alguna llamada previa por parte de Campos para confirmar su asistencia.

“La única vez que tuve oportunidad de hablar con ella fue cuando empezó esta crisis institucional en Chihuahua”, puntualizó.