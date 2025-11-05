Mónica Soto, ausente para traspasar presidencia del TEPJF a Gilberto Bátiz

“El poder que no escucha al pueblo, se vuelve contra él”, dijo Felipe Fuentes Barrera en sus primeras palabras en la ceremonia solemne para investir a Gilberto Bátiz como nuevo presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cargo que ostentaba Mónica Soto, y quien estuvo ausente en este acto protocolario, pero siguió la ceremonia a distancia.

Fuentes Barrera fue el magistrado de la Primera Sala del TEPJF designado para el traspaso de funciones.

“La colegialidad, la independencia del Poder Judicial y la libertad son fundamentales en la función... Compartimos la visión de que sabremos integrarnos”.

El magistrado enfatizó que Gilberto Bátiz llega a la presidencia del TEPJF llega con una carrera sólida, pero la justicia debe garantizarse con un tribunal que sea cercano a la gente, un tribunal que escuche.

“La justicia electoral sólo será legítima si se hace escuchar a la ciudadanía y de la fuerza de sus razones. Veo esta nueva etapa para profundizar lo ya logrado. Sin duda alguna, una de los retos será lograr comunicar las sentencias que se emiten, y garantizar que todas las personas puedan participar en condiciones de igual y sin discriminación”.

Fuentes Barreras expresó la necesidad del respeto de las diversas posiciones en el pleno de la Sala Superior, y dio la bienvenida al magistrado Gilberto de Guzmán Bátiz García como nuevo presidente del TEPJF.

Enfatizó que en 2027 habrá un nuevo proceso electoral, que representa importantes retos, y cuyas demandas serán tuteladas semana a semana.

De cara a la próxima reforma electoral, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, esto representa otro gran importante reto “juntos”.

“Una reforma, que conforme a su alcance planteado busca transformar los cimientos de nuestro sistema electoral y de los medios de impugnación”, destacó el magistrado Fuentes Barrera, quien concluyó al resaltar la aportación que significa para la Sala Superior la incorporación de Claudia Aguilasocho como integrante del máximo tribunal de la justicia electoral.

La presidencia de Gilberto Bátiz tendrá una duración de por ocho años, de acuerdo con la pasada reforma al PJF desde la Constitución.

