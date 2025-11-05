Pago de predial: así puedes obtener descuento con tu credencial INAPAM

Descuentos de hasta el 50% para los beneficiarios (INAPAM) en predial Conoce en que estados se ofrecen descuentos a en predial, a los adultos mayores de 60 años, y cómo obtenerlos (ARTEMIO GUERRA BAZ /CUARTOSCURO.COM/Artemio Guerra Baz)

Los beneficiarios de la tarjeta que ofrece el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) podrían obtener del 10% al 50% de descuento, en el pago del predial y agua, en algunos estados de la República Mexicana. Aquí te decimos cómo solicitar el beneficio.

El organismo descentralizado de la Secretaría de Desarrollo Social, en coordinación con los gobiernos estatales del país, ofrece descuentos a las personas mayores de 60 años en el pago de servicios como el predial y el agua.





¿Cómo obtener el descuento en predial con la tarjeta INAPAM?

Estos meses suelen ser los que tienen mayor carga económica en el año, por ese motivo, hay una buena noticia para los adultos mayores de 60 años, que se hacen responsables del cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Con la intención de disminuir la carga que representa el pago de los impuestos del predial y el agua, los beneficiarios de la tarjeta INAPAM, podrán recibir descuentos de hasta 50%, en el pago de estos servicios.

El trámite será completamente gratuito y el requisito principal para solicitar el descuento en predial será contar con la credencial INAPAM vigente, identificación oficial y, en algunos casos, el recibo predial del año anterior de los servicios.

¿Cómo obtener el descuento en predial con la tarjeta INAPAM?

El titular de la tarjeta que otorga el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores deberá presentar la documentación requerida en la tesorería de recaudación correspondiente al municipio donde solicitará el descuento, el cual es variable en cada entidad.

¿En qué estados estará disponible el descuento de predial que ofrece la tarjeta INAPAM?

Según el Directorio de Beneficios con credencial INAPAM, habrá tesorerías de recaudación que ofrecen descuentos que van desde el 10% hasta el 50% en el pago de predial para los adultos mayores de 60 años que cuentan con la tarjeta.

Los estados del país que ofrecen descuento en predial y agua, en alguna de sus entidades, son: Chiapas, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Tesorerías de recaudación dónde puedes solicitar los descuentos y dónde se ubican

A continuación, te presentaremos algunas entidades registradas en el Directorio de Beneficios con credencial INAPAM, donde podrás presentarte con tu documentación y solicitar el descuento en predial. De igual manera, te compartimos el número de contacto y su ubicación.

CHIAPAS

Podrás solicitar un descuento del 50% en predial y agua en las tesorerías de recaudación del Gobierno Municipal de Reforma, ubicadas en Adolfo López Mateos S/N, Colonia Centro, C.P. 29500. Puedes comunicarte al teléfono de contacto: 917 328 0199.

COLIMA

La Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, en los municipios de Colima y Villa de Álvarez (Ciapacov), ofrece un 50% de descuento para los adultos mayores de 60 años que presenten su credencial INAPAM vigente. Se localiza en Boulevard Camino Real #992, Colonia El Porvenir, Colima, C.P. 28019. Su teléfono es 312 312 0579.

Estado de México

El Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS) del municipio de Chalco, en el Estado de México, ofrece un 38% de descuento. Está ubicado en Boulevard Vicente Guerrero S/N, Colonia Casco de San Juan, C.P. 56600.