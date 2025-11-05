PEF 2026 supera los 10 billones de pesos y se enfocará en apoyo a la población, asegura Sheinbaum

Los recursos públicos aprobados para el próximo año, que ascienden a más de 10 billones de pesos, se destinarán principalmente a fortalecer la educación, salud, vivienda, infraestructura pública y los programas de bienestar, informó este miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la conferencia matutina, al ser cuestionada sobre la aprobación en lo general del dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026 por la Cámara de Diputados —que contempla 10 billones 193 mil 683 millones de pesos—, la mandataria subrayó que el objetivo central es apoyar de manera directa a la población.

“Se emplearán para educación, salud, vivienda, infraestructura pública y programas de bienestar, esencialmente”, puntualizó.

Sheinbaum explicó que, en el caso de la infraestructura pública, se proyecta inversión para trenes, obras hidráulicas, carreteras, hospitales y escuelas, al tiempo que reiteró la prioridad de mantener la cobertura de los programas sociales.

“Estamos hablando de trenes, obras de agua, carreteras, hospitales, escuelas y la garantía; y sobre todo a los programas de bienestar”, afirmó.

La presidenta recordó que en días recientes adelantó que el presupuesto destinado al bienestar para 2026 rondará el billón de pesos, lo que equivaldría a casi el 10 por ciento del gasto total previsto para el próximo año.