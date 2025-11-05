¿Quién es Adrián Aguirre Hernández? El juez que presentó su renuncia tras elecciones del Poder Judicial

Adrián Guadalupe Aguirre Hernández renuncia a su cargo Especial

Un hecho sin precedentes acaba de suceder en el recién estrenado modelo de elección popular del Poder Judicial de la Federación, luego de que el Órgano de Administración de Justicia remitió al Senado de la República una orden de solicitud de renuncia del juez Adrián Guadalupe Aguirre Hernández, quien estaba adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Jalisco, en Puente Grande.

Apenas dos meses después de haber asumido su cargo como juez de Distrito en materia penal, el joven funcionario presentó su dimisión, convirtiéndose en el primer juzgador federal electo que deja el puesto en el marco de la reforma judicial impulsada por el gobierno federal y aprobada en 2025.

Durante una sesión ordinaria, la mesa directiva cedió esta solicitud a la Comisión de Justicia para empezar la dictaminación correspondiente y resolver el caso de renuncia de este juez. Aguirre Hernández fue electo el pasado 2 de junio durante las primeras elecciones nacionales para jueces y magistrados, un proceso histórico que buscó democratizar la designación de los operadores de justicia.

Adrián Guadalupe Aguirre Hernández Foto: INE

Y es que la admisión de esta renuncia aún está en duda, dado que si nos remitimos al artículo 98 constitucional que aborda las ausencias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando un ministro se retira o renuncia deberá ser “por causas graves” y el nuevo nombramiento deberá ser aprobado por el Presidente de la República con el visto bueno del Senado.

Sin embargo, el oficio de renuncia de Adrián Guadalupe Aguirre Hernández no especificó los motivos de su decisión y, hasta el momento, no se ha ofrecido una explicación pública.

¿Quién es Adrián Guadalupe Aguirre Hernández?

La experiencia laboral de Adrián Guadalupe Aguirre Hernández incluye cargos como auxiliar y oficial administrativo en juzgados de Jalisco, además de haberse desempeñado como abogado litigante entre 2021 y 2025, enfocado principalmente en el área penal. En el proceso de elección fue impulsado como candidato por el Poder Ejecutivo Federal, dentro de la lista de aspirantes que participaron en la primera votación abierta para integrar el nuevo Poder Judicial.

Con su renuncia, Aguirre Hernández se convierte en el primer juez electo por voto popular que abandona su cargo, un hecho que genera cuestionamientos sobre la estabilidad del nuevo esquema judicial y los desafíos que enfrentan los jueces recién electos.