Revelan video del momento en que detuvieron a Uriel Rivera, hombre que acosó a Claudia Sheinbaum

Ulises Rivera El hombre señalado por acosar a Sheinbaum fue detenido horas más tarde luego de que una mujer de 25 años lo acusara también por acoso en calles del Centro Histórico.

Unas horas después de haber acosado a la presidenta Claudia Sheinbaum, el hombre identificado como Uriel Rivera fue detenido en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México por parte de agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes efectuaron el arresto.

Así fue el momento de arresto del acosador de Sheinbaum

Cámaras de seguridad captaron el momento en el que al menos cuatro policías detienen a Uriel Rivera y se lo llevan en una camioneta de la SSC de la Ciudad de México. El arresto se produjo al rededor de las 19:45 horas en la capital del país.

De acuerdo con el boletín de la SSC, el sujeto habría estado acosando a más mujeres y fue gracias a la denuncia de otra de ellas que efectuaron el arresto.

“Luego de unos minutos, los oficiales identificaron al probable responsable de 33 años de edad sobre Paseo de la Condesa y, en atención a la denuncia y el señalamiento, lo detuvieron, le leyeron sus derechos constitucionales y lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones.

#BoletínSSC | #DETENIDO | Personal de la #SSC de la #CiudadDeMéxico que realizaba recorridos de prevención del delito en calles de la colonia #CentroHistórico, de la @AlcCuauhtemocMx, detuvieron a un hombre señalado como probable responsable de acosar a diversas mujeres en la…

Cabe señalar que, de acuerdo con las primeras indagatorias, se supo que el detenido está probablemente relacionado con el acoso cometido en contra de la Presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, mientras caminaba en calles del Centro Histórico, así como con el acoso a una tercera mujer en las calles Bolivar y Tacuba durante el día."

Sheinbaum presentará denuncia

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum anticipó que presentará una denuncia contra la personas que se le acercó e intentó besarla y tocarla.

“Decidí levantar denuncia porque esto es algo que viví como mujer y lo vivimos las mujeres en nuestro país. Lo he vivido antes, cuando no era presidenta, cuando era estudiante, como joven. Mi reflexión es: ¿Si no presento denuncia en qué condiciones se quedan todas las mujeres mexicanas? ¿Si esto le hacen a la presidenta, qué va a pasar con todas las mujeres en el país?”