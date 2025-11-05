Sheinbaum descarta reforzar su seguridad tras incidente de acoso en el Centro Histórico

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que no modificará su esquema de seguridad luego de que el pasado martes fuera víctima de acoso mientras caminaba por calles cercanas a Palacio Nacional, en el Centro Histórico.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México (Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro)

Durante la conferencia matutina de este miércoles, la mandataria enfatizó que no cambiará su estilo de trabajo ni se alejará de la ciudadanía pese al incidente. “Eso sería negar de dónde venimos y cómo somos”, expresó frente a medios de comunicación.

Sheinbaum destacó que su equipo de ayudantía continuará brindándole apoyo como hasta ahora, y afirmó que no existe ningún riesgo identificado contra su integridad. “No tenemos ningún riesgo conocido; si hay algún riesgo, obviamente nos lo informa el Gabinete de Seguridad, pero no hay ningún riesgo contra nosotros”, explicó.

La presidenta reiteró que seguirá recorriendo las calles y manteniendo contacto directo con la población. “Aislarse, estar en una camioneta todo el día… Vamos a seguir como hemos venido hasta ahora, eso es muy importante”.

En ese sentido, señaló que la caminata que realizó el martes rumbo a la Secretaría de Educación Pública (SEP) es una forma de trabajo que también ha adoptado durante sus giras estatales. “Si el Gabinete de Seguridad […] me dice: ‘hay una alerta contra usted’, pues entonces hay que ver si refuerzas en algún lugar donde pudiera haber una alerta. Hasta ahora no hay ninguna alerta en contra mía, nada. Mientras eso no ocurra, nosotros seguimos caminando cerca de la gente, porque lo otro sería aislarse, y la gente nos cuida también”, concluyó.