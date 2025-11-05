UNAM recupera normalidad: rector Lomelí recorre la Facultad de Filosofía

El rector Leonardo Lomelí Vanegas y la directora Mary Frances Teresa Rodríguez recorrieron la Facultad de Filosofíua y Letras, una de las de mayor activismo político estudiantil durante los últimos meses y corroboraron que las actividades académicas han recuperado su normalidad.

Las fotografías de las autoridades universitarias en el Aeropuerto de Filosofía y Letras, como llaman los estudiantes al pasillo de la planta baja (en alusión a que allí llega todo mundo antes de ir a clases) muestran que las instalaciones están plenamente abiertas a profesores y estudiantado.

La UNAM se vio acosada hace unas semanas por cierres de escuelas y agresiones directas, como llamadas en las que se daban amenazas de bomba.