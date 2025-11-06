Banxico reduce tasa de interés de referencia a 7.25%, el nivel más bajo desde mayo de 2022

banxico

Para estimular la economía nacional, en un contexto de desaceleración económica, y mantener estables los precios de bienes y servicios frente al consumidor, el Banco de México anunció que reducirá la tasa de interés de referencia en 25 puntos base a partir del 7 de noviembre de 2025, lo que la ubicaría en 7.25%, su nivel más bajo desde mayo de 2022.

La Junta de Gobierno de Banxico advirtió que la medida obedece al debilitamiento de la actividad económica, por lo que prevé que la reducción ayude a estimular la economía nacional. No obstante, el organismo adujo que esta acción se enmarca en una tendencia de relajación monetaria a la que se han suscrito otros bancos centrales de la región, tales como aquellos en Chile y Brasil en aras de incentivar el consumo interno y reactivar la inversión.

Banxico asevera que esta medida mantendrá el equilibrio entre el estímulo al crecimiento y la estabilidad de los precios en medio de la incertidumbre financiera que prima a nivel global.

De acuerdo con analistas financieros, esta reducción podría denotar la implementación por parte de Banxico de una estrategia para impulsar el crecimiento sin comprometer los avances en el control inflacionario, sin embargo, la efectividad de este plan deja vulnerable ante riesgos externos como la volatilidad cambiaria y las tensiones comerciales internacionales.