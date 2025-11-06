Del Rancho de Teuchitlán al asesinato de Carlos Manzo: ¿qué es el Grupo Delta del CJNG?

Grupo Delta implicado en el asesinato de Carlos Manzo

El caso de Carlos Manzo sigue dando de qué hablar después de su asesinato, dónde una línea de investigación que apuntaba al “grupo Delta”, una célula armada Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quiénes también están presuntamente vinculados al rancho Teuchitlán.

¿Qué se encontró dentro del rancho Teuchitlán?

El Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, fue encontrado por el colectivo guerreros buscadores de Jalisco, quienes encontraron en el lugar restos humanos, cientos de prendas de ropa, mochilas, juguetes y más de 400 pares de zapatos.

Los peritajes de las autoridades llegaron a la conclusión de que el rancho pertenecía a una red del CJNG que era controlada por uno de los brazos armados conocido como el “Grupo Delta”, quienes se encargaban de reclutar a jóvenes para entrenarlos y así convertirlos en sicarios.

¿Quiénes integran el grupo Delta y qué papel tienen dentro del CJNG?

Creados en 2018, el grupo Delta es considerado una de las células más temidas y violentas dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación, pues están especializados en reclutar y adiestrar personal, además de encargarse de comprar armas y hacer campamentos militares, teniendo gran presencia en estados como sonora y jalisco obstáculos.

Los Delta, iniciaron bajo las órdenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ″El Mencho"; posteriormente, pasó el liderazgo a Armando Gómez Núñez, alias “El Delta 1”, quien fue detenido por fuerzas federales en 2024; quedando así al mando Gonzalo Mendoza Gaitán, alias “El Sapo”.

Gonzalo es originario de Apatzingán, Michoacán, y desde 2010 ha sido señalado con más de una docena de investigaciones por delitos federales.

Finalmente, José Gregorio Lastra conocido como “El Comandante Lastra”, era quien administraba el rancho de Teuchitlán y fue detenido por su relación con las actividades ilícitas del lugar.

¿Cómo recluta a sus integrantes el grupo Delta?

Principalmente este grupo atraía a jóvenes que contactaban por medio de engaños de falsas ofertas de trabajo, publicadas muchas veces por redes sociales, en especial TikTok.

Este grupo empezó a controlar algunos estados del norte de México, posteriormente se extendieron a Michoacán y Baja California, funcionando como centro militar clandestino.

¿Quién es El Mencho y por qué su grupo sigue creciendo?

Nazario ceguera Cervantes, considerado uno de los capos más poderosos de México y del mundo, ha logrado expandir el cártel a casi todo México, operando con violencia. Su estrategia se basa en la fuerza y el control territorial, permitiendo al CJNG, superar a carteles cómo el de Sinaloa.

¿Qué relación tiene el grupo delta con el caso de Carlos Manzo?

La muerte de Carlos Manson está vinculada a la violencia por el narcotráfico, apuntando así CJNG y su célula de reclutamiento regional, el cual está implicado en el caso de Manzo, pues, existe una gran similitud en la entre los métodos de reclutamiento y desaparición forzada que realiza este grupo.