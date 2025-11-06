Inicia rastreo a la ruta del dinero en megafraude XY Booster

Fraude financiero

En el caso de las cientos de personas que fueron estafadas por XY Booster, aún queda esperanza de recuperar una parte sustancial de lo perdido, si la fiscalía capitalina realiza correctamente su trabajo. Esa es la convicción del abogado penalista Noé Huerta, representante de 40 de las víctimas, quien explicó a Crónica que la denuncia penal interpuesta en la CDMX puede llevar a la reparación del daño.

Expone que este tipo de denuncia no sólo va contra la empresa, sino que se extiende a las personas físicas que fueron accionistas de la misma y parte del fraude, por lo que se pretende conseguir una orden de aprehensión contra ellos, para que sean localizados donde sea que estén escondidos y que se les juzgue por el delito de fraude agravado.

XY Booster recibió inversiones a plazo fijo de cientos de personas sin ser una instancia financiera, abusando de un vacío legal y prometiendo a sus clientes rendimientos a plazo fijo. Las víctimas supusieron que eran ahorradores y, de un día para otro, supieron que su dinero se había esfumado.

—La mejor forma de traer a los accionistas hacia el tribunal es con una orden de aprehensión, estén fuera o dentro del país; con los tratados internacionales que suscribe el país, serán traídos para que paguen por lo que hicieron aquí en México–, señala el jurista.

La denuncia contra XY Booster y sus accionistas (entre los que figuran el dueño Robert Monturiol), fue ratificada ante la Fiscalía de Investigación Estratégica de Delitos Financieros, que ha comenzado a realizar diligencias a través de la Policía de Investigación, para rastrear si la empresa tiene bienes muebles, inmuebles, cuentas, joyas o dinero.

Estas indagaciones buscan seguir la ruta del dinero que fue depositado por los defraudados y dar con el fondo: hacia donde se dispersó ese dinero y quiénes se beneficiaron con todo esto.

El siguiente pasó será proceder con la ratificación de las denuncias y recuperar, ante autoridad ministerial, los testimonios de cada una de las víctimas, en los que, además, deberán exhibirse documentos como contratos que demuestren el vínculo con la financiera y el estado de cuenta bancario desde donde se realizaron las transferencias a los fondos de XY Booster.

El abogado Huerta, asegura que una vez que se tenga la certeza de que las cuentas beneficiarias pertenecen a XY Booster, la Fiscalía, con apoyo de Fiscalía General de la República, puede proceder a asegurarlas y utilizar los fondos depositados ahí para la posible reparación del daño de los defraudados.

El abogado penalista Noé Huerta, representante de 40 de las víctimas defraudadas por XY Booster (al centro)

La confianza del penalista en la resolución positiva del caso lo llevaron incluso a apostar sus honorarios: el acuerdo entre el abogado y sus representados fue que los honorarios serán cubiertos una vez que el caso sea resuelto, cuando se recupere el dinero perdido, con un 7 por ciento de lo recuperado.

Algunos de los estafados consultados por Crónica han declarado que, cuando comenzaron a buscar asesoramiento legal, se toparon con abogados que les pedían pagos mensuales de hasta 5 mil pesos solo por interponer la denuncia, además de que exigían altos porcentajes de recuperación al término del caso.

“Afortunadamente nos topamos con el licenciado Noé, que nos ofreció su ayuda por una cuota muy razonable”.

Huerta explica que su finalidad en el caso no es aprovecharse de las víctimas, que el 40 por ciento son de la tercera edad, pues ya sufrieron un abuso por parte de la empresa que les prometió hacer crecer su dinero.

—Abogado, lo de cobrar cuando se logre recuperar dinero muestra que tiene una gran confianza en la resolución positiva del caso ¿es así?

—Así es. Como abogado penalista estoy seguro que estos sujetos van a tener orden de aprehensión, y cuando la tengan, van a querer acercarse a los defraudados para llegar a algún acuerdo.