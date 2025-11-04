Sufrió fraude con los ahorros de su jubilación y eso lo condujo a la muerte

Padre e hijo defraudados por XY Booster

La pérdida de dinero fue el menor problema para Azael Rodríguez luego de ser defraudado por XY Booster; su padre, Francisco, que invirtió el dinero de su jubilación, perdió la vida luego de meses de depresión, víctima de alteraciones en la glucosa.

Azael recuerda a su padre como un hombre sano, quien a pesar de su edad no tenía padecimientos crónicos y que incluso vivía por su cuenta, solo en su propio hogar.

En octubre de 2024, Azael decidió realizar una inversión por 250 mil pesos con esa firma por recomendación de su asesor financiero, Iván Romero, en quien había depositado su confianza a lo largo de tres años con buenos resultados.

Por el mismo motivo, cuando se le sugirió invitar a alguien cercano a invertir en XY Booster, Azael pensó en su padre, quien confío los ahorros de su vida laboral, 200 mil pesos.

“El dinero de mi inversión venía de 16 años que trabajé como administrador de empresas, y lo quería invertir en montar un consultorio para dar sesiones de fisioterapia”, relata Azael.

Ya con experiencia previa, lo que Azael notó es que XY Booster no permitía a sus clientes monitorear el dinero invertido y los crecimientos que registraban. Esto lo llevó a cuestionar a su asesor, pero éste le aseguró que la empresa era confiable y se encontraba bien constituida.

La duda apareció nuevamente en enero de 2025, cuando Azael decidió investigar a XY Booster y se encontró con numerosas quejas en redes sociales. Al cuestionar nuevamente a Iván Romero sobre la integridad de la financiera, la respuesta fue la misma.

Fue en marzo de este año, cuando se enteraron de que XY Booster, empresa constituida como una SAPI (Sociedad Anónima Promotora de Inversión) había dejado de entregar los rendimientos prometidos a sus inversionistas.

“Ahora es obvio que ellos sabían del fraude y fueron cómplices”, señala Azael, “les pagaban por mantenernos en la inversión”.

Al llegar marzo de este año, el propio Romero le develaría la verdad: la empresa había dejado de pagar los rendimientos a sus clientes.

A partir de que confirman el fraude, padre e hijo decidieron recurrir a instancias legales y demandar por la vía penal. En el camino se encontraron a decenas de personas, en su mayoría de la tercera edad, que habían caído en el mismo esquema y se convirtieron en víctimas de XY Booster. En conjunto, construyeron una demanda colectiva que hasta ahora sigue en curso a la espera de la ratificación de la misma.

Quien no podrá ratificar su denuncia contra los defraudadores es el señor Francisco, quien falleció el pasado 28 de agosto. Su hijo relata que cuando se enteraron del fraude su padre decayó emocionalmente. El anciano independiente, que vivía solo y tenía ahorros, comenzó una espiral emocional descendente y luego comenzaron los padecimeinto físicos.

“Un día mi padre dejó de contestar los mensajes, así que fui a buscarlo a su departamento”, señala Azael, “lo encontré en el suelo, había fallecido unas horas antes”.

Azael comenta que tiene la esperanza de recuperar la inversión, lograr un castigo justo a los culpables y que con este caso se motive una regulación en el funcionamiento de las entidades constituidas como SAPI:

“Cómo es posible que haya relación entre el director de esta empresa, Roberto Monturiol y el anterior director de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Jesús de la Fuente Rodríguez), hay fotos de ellos; cómo es posible que no haya acción por parte de la Comisión ante este tipo de empresas, cómo las dejan operar”.

Roberto Monturiol, dueño de XY Booster junto a Jesús de la Fuente, entonces presidente de la CNBV

Azael finaliza diciendo que apenas unos días despues de la muerte de su padre, contactó de nuevo a Iván Romero para solicitarle que le facilitara el contrato y las pruebas del pago de su padre a XY Booster.

“Lo lamento, jamás ha sido mi intención lastimar a nadie”, le dijo el asesor.