Marina asegura más de 2.5 toneladas de cocaína en costas de Michoacán

Operativo Elementos de la SEMAR realizaron otro decomiso importante de Cocaína.

En una operación marítima coordinada por la Secretaría de Marina, elementos de la Armada de México, en funciones de Guardia Costera, aseguraron 87 bultos con alrededor de 2.5 toneladas de presunta cocaína frente a las costas de Michoacán.

El operativo contó con la participación de la Secretaría de la Defensa Naciona, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La acción se desarrolló durante patrullajes de vigilancia marítima y aérea, cuando personal naval detectó una carga sospechosa. En una primera intervención se confiscaron 47 bultos con 1,354 kilogramos de droga, y en una segunda fase se localizaron otros 40 bultos con 1,196 kilogramos adicionales.

La Secretaría de Marina @SEMAR_mx en una operación marítima en las costas de Michoacán, aseguraron alrededor de 2.5 toneladas de cocaína.

Con este resultado, en la actual administración suman aproximadamente 51 toneladas de esta droga aseguradas en la mar, evitando que millones… pic.twitter.com/sEwKqVyHZM — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 6, 2025

La droga fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal, que abrió las carpetas de investigación correspondientes.

De acuerdo con la SEMAR, este decomiso representa una afectación económica superior a los 980 millones de pesos y evitó la distribución de cerca de cinco millones de dosis. Con este resultado, la presente administración suma más de 51 toneladas de cocaína aseguradas en operaciones marítimas.

La dependencia destacó que estos operativos forman parte de las acciones permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre para mantener el Estado de derecho en aguas nacionales y prevenir el tráfico de drogas. Las instituciones del Gabinete de Seguridad reiteraron su compromiso de trabajar en conjunto para impedir que sustancias ilícitas lleguen a la población, especialmente a los jóvenes.