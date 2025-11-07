Nacional

Einat Kranz Neiger compartió un video en redes sociales donde confirmó que el atentado en su contra fue frustrado por autoridades mexicanas.

Atentado contra embajadora de Israel en México: nuevos detalles del caso

Por Juan Hernández
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fijaron su postura en una nota informativa presentada este 7 de noviembre por dichas instituciones. sobre un presunto atentado a la Embajadora de Israel en México.
Este viernes 7 de noviembre, reportes de inteligencia confirmados por Infobae alertaron sobre un presunto atentado contra Einat Kranz Neiger, embajadora de Israel en México.

En un video difundido en redes sociales Einat Kranz, confirmó el presunto intento de atentado del que fue victima este viernes 7 de noviembre, que, según señaló, fue frustrado por autoridades de seguridad e inteligencia mexicanas.

“Hubo una intención de preparar un atentado terrorista en contra de mi persona, que afortunadamente fue frustrado”, mencionó la embajadora de Israel en México, en un video difundido en redes sociales.

Postura de la SRE ante el supuesto atentado

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fijaron su postura e informaron, mediante un comunicado, que hasta el momento no cuentan con ningún reporte oficial respecto a un presunto atentado en contra de la embajadora de Israel en México.

Tanto la Cancillería como la SSPC reiteraron su disposición de mantener una comunicación fluida con todas las representaciones diplomáticas acreditadas en el país.

