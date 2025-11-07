Atentado contra embajadora de Israel en México: nuevos detalles del caso

Postura de SRE frente a presunto atentado a Embajadora de Israel en México La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fijaron su postura en una nota informativa presentada este 7 de noviembre por dichas instituciones.

Este viernes 7 de noviembre, reportes de inteligencia confirmados por Infobae alertaron sobre un presunto atentado contra Einat Kranz Neiger, embajadora de Israel en México.

En un video difundido en redes sociales Einat Kranz, confirmó el presunto intento de atentado del que fue victima este viernes 7 de noviembre, que, según señaló, fue frustrado por autoridades de seguridad e inteligencia mexicanas.

“Hubo una intención de preparar un atentado terrorista en contra de mi persona, que afortunadamente fue frustrado”, mencionó la embajadora de Israel en México, en un video difundido en redes sociales.

La funcionaria israelí confirmó que autoridades mexicanas frustraron un atentado en su contra, que realizarían miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.



"Hubo una intención de perpetrar un atentado terrorista contra mi persona, que afortunadamente fu frustrado… https://t.co/HBt0uo4uj8 pic.twitter.com/fdD2zAm2XH — José Luis Morales (@JLMNoticias) November 7, 2025

Postura de la SRE ante el supuesto atentado

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fijaron su postura e informaron, mediante un comunicado, que hasta el momento no cuentan con ningún reporte oficial respecto a un presunto atentado en contra de la embajadora de Israel en México.

Tanto la Cancillería como la SSPC reiteraron su disposición de mantener una comunicación fluida con todas las representaciones diplomáticas acreditadas en el país.