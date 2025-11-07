Comparecen ante diputados responsables de Salud en México; “servicio no está colapsado”

CDMX — Al comparecer ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, David Kershenobich Stalnikowitz, dijo que una de las tareas principales encomendadas por la presidenta Claudia Sheinbaum es Invertir en prevención de padecimientos, lo que no es un gasto, es la inversión más inteligente que puede hacer un país, y cada peso destinado a la prevención evita hospitalizaciones, reduce complicaciones graves y lobera recursos para la atención de más personas.

El funcionario federal puntualizó que la construcción de una república sana requiere de trabajo en territorio a lo largo y ancho del país. En este sentido, dijo, la colaboración con las y los secretarios de Salud estatales avanza mediante la consolidación de una cultura de prevención y cuidado colectivo, donde la salud de cada persona es una prioridad compartida.

En este escenario, Zoé Robledo, director de IMSS-Bienestar, advirtió también que hay gobiernos estatales que no han querido sumarse a este esquema para el acceso a los servicios.

Kershenobich Stalnikowitz puntualizó que para esta administración, la salud y la vida de las mujeres son una prioridad.

“En este primer año, la Secretaría de Salud ha colocado a los cánceres de mama y cervicouterino en el centro de la agenda nacional. Se habilitarán nuevos centros de diagnóstico y atención y se comprarán mil nuevos equipos de mastografía y ultrasonido. Hoy, el combate al cáncer de la mujer avanza con visión humanista, respaldo político y componente social”, expuso ante los diputados de la Comisión de Salud como parte de la glosa del primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.