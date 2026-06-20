SSPC da recomendaciones para festejar el Día del Padre de manera segura en el entorno digital

Compras en el Día del Padre

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, comaprtió algunas recomendaciones para evitar ser víctima de algún fraude digital, en el marco de la celebración del Día del Padre en México.

En esta fecha festiva se registra un incremento en el consumo de bienes y servicios, especialmente en tiendas departamentales, plataformas de comercio electrónico, agencias de viajes y espacios de entretenimiento, situación que puede ser aprovechada por ciberdelincuentes.

Entre las principales amenazas se encuentran diversas modalidades de fraude digital, como la difusión de ofertas y descuentos falsos para obtener pagos por productos inexistentes; tiendas en línea apócrifas que simulan ser legítimas; así como sorteos y premios falsos mediante los cuales se solicitan datos personales o pagos.

Asimismo se identifican prácticas como la suplantación de identidad de empresas reconocidas, el fraude con tarjetas bancarias para realizar cargos no autorizados y reservaciones fraudulentas de hospedajes, restaurantes o experiencias que no corresponden a lo anunciado. Asimismo, la coincidencia con la justa mundialista incrementa el riesgo de campañas fraudulentas asociadas al evento deportivo.

Por esto, la SSPC emitió las siguientes recomendaciones para disfrutar de esta conmemoración con responsabilidad y seguridad digital: