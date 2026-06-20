SSPC da recomendaciones para festejar el Día del Padre de manera segura en el entorno digital

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, comaprtió algunas recomendaciones para evitar ser víctima de algún fraude digital, en el marco de la celebración del Día del Padre en México.
En esta fecha festiva se registra un incremento en el consumo de bienes y servicios, especialmente en tiendas departamentales, plataformas de comercio electrónico, agencias de viajes y espacios de entretenimiento, situación que puede ser aprovechada por ciberdelincuentes.
Entre las principales amenazas se encuentran diversas modalidades de fraude digital, como la difusión de ofertas y descuentos falsos para obtener pagos por productos inexistentes; tiendas en línea apócrifas que simulan ser legítimas; así como sorteos y premios falsos mediante los cuales se solicitan datos personales o pagos.
Asimismo se identifican prácticas como la suplantación de identidad de empresas reconocidas, el fraude con tarjetas bancarias para realizar cargos no autorizados y reservaciones fraudulentas de hospedajes, restaurantes o experiencias que no corresponden a lo anunciado. Asimismo, la coincidencia con la justa mundialista incrementa el riesgo de campañas fraudulentas asociadas al evento deportivo.
Por esto, la SSPC emitió las siguientes recomendaciones para disfrutar de esta conmemoración con responsabilidad y seguridad digital:
- Verificar la autenticidad de los sitios web. Corroborar que los portales de comercio electrónico correspondan a empresas legítimas, revisar que cuenten con protocolo seguro (https) y desconfiar de sitios con errores ortográficos, diseños deficientes o dominios inusuales.
- Sospechar de ofertas extraordinarias. Mantener cautela ante promociones con
- descuentos excesivos, boletos a precios considerablemente inferiores a los del mercado o regalos de alto valor.
- Proteger la información personal y financiera. No proporcionar contraseñas, códigos de verificación, datos bancarios o cualquier otra información sensible mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto o aplicaciones de mensajería.
- Evitar ingresar a enlaces no verificados. No acceder a sitios web mediante enlaces recibidos por correo electrónico, SMS, redes sociales o aplicaciones de mensajería.
- Utilizar métodos de pago seguros. Realizar transacciones únicamente mediante plataformas reconocidas y mecanismos de pago que ofrezcan medidas de protección al consumidor, además de revisar periódicamente los movimientos bancarios para identificar posibles cargos no reconocidos.
- Adquirir boletos y paquetes turísticos en canales oficiales. Ante el interés generado por eventos deportivos, la compra de boletos, hospedaje y paquetes turísticos debe realizarse exclusivamente a través de distribuidores autorizados y plataformas oficiales.
- Verificar la identidad de vendedores y comercios. Revisar la información de contacto y corroborar la existencia del negocio antes de concretar una compra en línea.