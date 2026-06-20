Asegura Marina 100 mil litros de gas LP y localiza 2 tomas clandestinas en Puebla

Operativo Pipa asegurada. (Marina)

La Secretaría de Marina realizó diversos operativos en los que se localizaron dos tomas clandestinas de hidrocarburos y se aseguraron más de 100 mil litros de gas LP.

Estas acciones se llevaron a cabo en los municipios de Ahuazotepec, Tlahuapan, Chautla y San Martín Texmelucan, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno y personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Entre los resultados obtenidos, está la localización de una toma clandestina hermética en el poliducto Tuxpan–Azcapotzalco, en inmediaciones del poblado “El Mirador”, municipio de Ahuazotepec. El aseguramiento de un camión que transportaba un tanque con una capacidad de 77 mil litros de gas LP, cargado al 97 por ciento de su capacidad, en el municipio de Tlahuapan.

Además, se aseguró una pipa con aproximadamente tres mil 300 litros de gas LP, así como la detención de una persona que no acreditó la legal procedencia, transporte y posesión del producto, en el municipio de Chautla.

Asimismo, se aseguró un vehículo que transportaba dos cilindros de gas LP con capacidad de 10 mil litros cada uno y la localización de una toma clandestina de gas LP conectada mediante una instalación irregular, en la junta auxiliar de San Cristóbal Tepatlaxco, municipio de San Martín Texmelucan.

Los vehículos, hidrocarburos y demás indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades.