Mario Delgado niega pago a la CNTE por 800 mdp para quitar plantón

Mario Delgado, secretario de Educación Pública Imagen de Apoyo (Presidencia /Cuartoscuro)

El debate sobre los recursos destinados al sistema educativo de Oaxaca llegó hasta la frontera norte del país. Durante una visita a Tijuana junto a la presidenta Claudia Sheinbaum para inaugurar el CBTIS 290, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, rechazó que los 800 millones de pesos anunciados para atender rezagos educativos en esa entidad hayan sido entregados como parte de una negociación con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para que levantara su huelga y el plantón que mantuvo durante varias semanas en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Ante los cuestionamientos sobre si ese apoyo económico fue una condición planteada por la sección 22 de la CNTE durante las negociaciones con el Gobierno federal, el funcionario respondió de manera directa que no. Sostuvo que se trata de un mecanismo que ya se ha utilizado anteriormente y que forma parte de los diagnósticos que realiza la Secretaría de Educación Pública para atender necesidades específicas en cada entidad.

Según explicó, los recursos se destinan a distintos niveles educativos, como preescolar, primaria y telesecundaria, dependiendo de las carencias detectadas en cada estado. Afirmó que estas decisiones no surgen de acuerdos políticos, sino de evaluaciones sobre las necesidades del servicio educativo.

Mario Delgado insistió en que el apoyo para Oaxaca no debe interpretarse como una concesión a la CNTE. Recordó que la principal exigencia del movimiento magisterial durante su jornada de protestas fue la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y aseguró que el tema de los recursos para rezago educativo forma parte de otra ruta de trabajo que la SEP mantiene de manera permanente con las representaciones sindicales oficiales.

Recursos para atender rezagos

Durante la entrevista, el secretario explicó que la dependencia realiza diagnósticos estado por estado para identificar dónde hacen falta maestros, plazas u horas de trabajo. También señaló que constantemente deben atender situaciones derivadas de jubilaciones, cambios de adscripción y otras necesidades que impactan la operación de las escuelas.

“Siempre hay muchas necesidades”, comentó al referirse a un sistema educativo que involucra a más de un millón de docentes y más de 200 mil escuelas en todo el país.

El funcionario agregó que existen recursos permanentes para combatir rezagos educativos y que estos suelen dirigirse principalmente a entidades con mayores necesidades, entre ellas Oaxaca, Chiapas y Guerrero.

Uno de los puntos que más enfatizó Mario Delgado fue que el dinero no es entregado a organizaciones sindicales.

De acuerdo con el titular de la SEP, los recursos forman parte del presupuesto federal destinado a educación y se utilizan para crear plazas docentes, cubrir vacantes o atender necesidades operativas en los estados.

“Todo se hace con presupuesto de la Secretaría de Educación y no pasa por las manos del sindicato”, afirmó.

Añadió que no existe ningún recurso económico destinado directamente a la CNTE ni al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), ya que las asignaciones se realizan a través de los mecanismos institucionales de la dependencia.

Aunque defendió que este tipo de apoyos no son exclusivos de Oaxaca, Mario Delgado evitó precisar si alguna otra entidad recibirá una cantidad similar de recursos para atender rezagos educativos.

Tampoco respondió si la CNTE solicitó específicamente esos 800 millones de pesos durante las conversaciones que mantuvo con autoridades federales mientras desarrollaba su paro nacional.

El secretario únicamente reiteró que el objetivo del Gobierno federal es reducir las brechas educativas y garantizar mejores condiciones para estudiantes y docentes en las entidades con mayores necesidades.

“Porque a nosotros nos interesa cerrar la brecha educativa, que no haya rezagos y que haya oportunidades para todos”, sostuvo.