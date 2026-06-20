Sheinbaum prepara canción para promover la desconexión digital infantil; llama a tutores regular celulares

La presidenta llamó a los padres de familia a regular los celulares a los menores

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina en Tijuana, Baja California; durante su discurso llamó a las madres y padres de familia a que los menores no pasen mucho tiempo en pantallas debido a que generan problemas de estrés y ansiedad. Por ello, dio a conocer que propondrá una canción, con horario, para promover la desconexión digital infantil.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el excesivo de pantallas en niños genera serios problemas en su desarrollo neurológico, físico y emocional, lo que ha considerado “un tema urgente de salud pública”.

Tras cuestionar a los menores sobre el uso de teléfonos celulares, “¿Quién tiene teléfono? ¿Quién lo trae a la escuela? ¿Quién ve TikTok? ¿Cuántas horas ven redes sociales?“, la presidenta dio a conocer que propondrá un horario para que los menores dejen de ver pantallas.

“Hay muchos estudios que dicen que si uno está mucho tiempo dándole a la pantalla, se genera mucha ansiedad en los niños. No crean que es bueno que estén tantas horas en el celular... Está bien que vean un rato el celular pero no puede ser toda la tarde, hay que poner un horario”, reveló.

“Voy a poner a concurso una canción para que digamos, a las ocho de la noche cero pantallas”, comentó al recordar las canciones que se transmitían hace algunos años para ir a dormir.

Eso sí, aseguró que los días que juega la Selección Mexicana, durante el Mundial, aunque los partidos sean tarde, “todos los niños tienen permiso de ver el partido”.

“Es importante que no haya demasiado tiempo en pantallas, que las niñas y los niños salgan a jugar”.

Tras lo anterior, la presidenta informó que regresarán todos los juegos tradicionales a las escuelas públicas, como el juego de la canica, la matatena, resorte y más.

Durante su discurso Sheinbaum destacó que la beca para todas y todos los niños de México que estudian en escuelas públicas y dio a conocer que próximamente todos los estudiantes, desde primaria hasta universidad, contarán con el apoyo para útiles y uniformes.

Y aprovechó para pedir a las y los niños que deben estar orgullosos de ser mexicanos: “Las y los mexicanos tenemos cuatro amores: amor a la familia, amor al prójimo, amor a la naturaleza y el cuarto y muy importante, amor a México, amor a la patria”.

Este mismo día, acompañada por la gobernadora de la entidad, Marina del Pilar y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, la presidenta inauguró el Bachillerato Nacional. Tijuana, Baja California.