Con motivo del Buen Fin, Profeco lanza sondeo sobre hábitos de consumo

Buen Fin

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) busca conocer la manera en la que las y los consumidores llevan a cabo sus compras, por lo que invita a los cuídanos a participar en el Sondeo en línea acerca de los hábitos de consumo durante el Buen Fin 2025. Con este estudio se busca busca conocer en esta fecha de mayor comercio sus intereses.

Ante la cercanía de la quinceava edición de la campaña comercial, la institución quiere conocer si los objetivos de compras de las personas es sustituir un producto que ya no funciona, adquirir algún electrodoméstico o electrónico que no tenían o sólo aprovechan las ofertas por satisfacción personal.

Añadiendo, la Profeco, también se cuestiona si al llevar a cabo las compras durante estos días, se utiliza alguno de sus servicios en consecuencia del incumplimiento de un proveedor, y si ese es el caso, cómo se va a evaluar.

El sondeo se encuentra disponible en la siguiente página: https://es.surveymonkey.com/r/BuenFin2025.

La Procuraduría no se olvida de recordarle a las y los consumidores que planifiquen sus compras, que siempre tengan presente su presupuesto, que a través del Quién es Quién en los Precios comparen el costo de artículos de mayor demanda durante esta temporada, que revisen las garantías y las condiciones de los contratos, que elijan el método de pago de acuerdo a sus necesidades y que guarden el comprobante de compra, mismo que será de ayuda para hacer alguna aclaración o reclamación ante un inconveniente