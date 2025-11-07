Encuentro con Sheinbaum no fue para “doblar las manos”; fue para exigir justicia: Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan

El ánimo de exigir justicia permeó también en el de los 10 mil manifestantes que marcharon por las calles de Uruapan este viernes.

Como parte de la mega “marcha por la paz” que encabezó este viernes, Grecia Itzel Quiroz García, viuda de Carlos Manzo y actual alcaldesa de Uruapan, apuntó que la reunión sostenida con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, no fue para “ir a doblar las manos”, sino para reclamar que se proceda con la detención de los líderes de la delincuencia organizada responsables del crimen.

De igual forma, Quiroz García expresó su intención de seguir a la cabeza del “Movimiento del Sombrero”, aquella plataforma política de la que se sirvió Carlos Manzo para el triunfo sobre la alcaldía de Uruapan hace un año. Este pronunciamiento hace eco de su discurso de toma de posesión el pasado miércoles, en el que aseveró que el legado de su esposo “está más fuerte que nunca”.

Por un lado, el ánimo de intransigencia de la alcaldesa permeó también en el de los 10 mil manifestantes que se dieron cita por las calles de Uruapan, quienes lanzaron consignas como: “¡Carlos no murió, el gobierno lo mató!”, “Quiero regresar a Uruapan sin miedo” y “Carlos, escucha, esta es tu lucha”.

Por el otro, en el evento se expresó Juan Carlos Venegas, líder aguacatero, quien también exhortó a la mandataria que se tilden responsables de la omisión de no haber escuchado los gritos de auxilio de Manzo.

“Le hago un llamado nuevamente a la presidenta de México, Morena tiene que asumir su responsabilidad, por la omisión, por la falta de interés, Carlos Manzo muchas veces les pidió ayuda y lo dejaron solo, el llamado para la presidenta de México es que queremos que Morena se haga responsable de esto que sucedió con Carlos”, comentó.

A su vez, Venegas aprovechó la toma de palabra para convocar a los mexicanos a integrarse a las protestas para pedir que se rindan cuentas no sólo por Carlos Manzo, sino por todas las víctimas de delitos que han habido en el país.

“Desde aquí le hago un llamado a México, es momento de sumarnos, de por primera vez ser uno, de participar, de pedir justicia a todas las víctimas de todo el país, que han sido víctimas de un delito, llámese del tipo de delito que sea, pero es momento de participar, de sumarnos, de esforzarnos, de sacrificar tantito de nuestro tiempo si es que en verdad queremos un mejor país”, concluyó.

Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado (FGE) ya busca a dos cómplices del homicida Víctor Manuel Ubaldo Vidales, quienes se encontrarían presuntamente en la plaza en la que fue asesinado Carlos Manzo. Aún está por determinarse el autor intelectual que dio la orden del crimen.