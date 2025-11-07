Estas son las tres reuniones que encabezarán Claudia Sheinbaum y Emmanuel Macron en Palacio Nacional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que este viernes sostendrá tres reuniones de alto nivel con el mandatario francés Emmanuel Macron en Palacio Nacional, como parte de su visita oficial a México, a donde arribó esta madrugada junto con miembros de su gabinete.

Durante su conferencia matutina, conocida ahora como La Mañanera del Pueblo, Sheinbaum precisó que Macron llegará a las 09:40 horas al recinto histórico, donde será recibido personalmente por ella.

La mandataria detalló que, tras el saludo protocolario, se desarrollará una primera reunión privada entre ambos jefes de Estado, centrada exclusivamente en temas bilaterales.

Posteriormente, se llevará a cabo un segundo encuentro en el que participarán integrantes de los gabinetes de ambos países, con el objetivo de revisar acuerdos en materia política, económica, científica y cultural.

Más tarde está programada una tercera reunión con empresarios, aunque Sheinbaum no especificó quiénes asistirán ni los sectores involucrados; sin embargo, se espera que se aborden oportunidades de inversión y cooperación económica.

Al concluir estos encuentros, Sheinbaum y Macron ofrecerán una conferencia de prensa conjunta, donde informarán sobre los resultados y acuerdos alcanzados durante la jornada. Según la agenda oficial, la comparecencia se realizará a las 12:30 horas en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

“Va a haber una reunión privada, después una reunión de los gabinetes y luego una reunión con empresarios y luego daremos una conferencia de prensa. Esa es la agenda de hoy con el presidente Macron”, puntualizó la presidenta.