Juan Ramón de la Fuente recibe a Emmanuel Macrón en México; celebran 200 años de relación diplomática

Juan Ramón de la Fuente recibiendo a Macron la madrugada del viernes (SRE)

La madrugada de este viernes, el Canciller Juan Ramón de la Fuente recibió al presidente de Francia, Emmanuel Macron y a su comitiva, quienes arribaron a las 00:50 horas locales.

Macron sostendrá una reunión de trabajo con la presidenta Claudia Sheinbaum en el Palacio Nacional.

Aniversario de relaciones diplomáticas entre ambos países

Esta visita busca fortalecer la asociación estratégica y marcará el banderazo de las actividades que se desplegarán en el marco del 200 aniversario de relaciones diplomáticas entre México y Francia.